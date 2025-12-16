Издирва се 51-годишна жена от Шумен

Кабинетът подаде оставка:

Полицията издирва Галена Петкова Георгиева, на 51 г. от Шумен, по молба на близките ѝ. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, цитирана от БТА. Около 11 ч. вчера жената е напуснала жилището, в което живее в кв. „Тракия“ в Шумен, и оттогава е в неизвестност.

Галена Георгиева е с къса прошарена коса, със среден ръст и пъстри очи. Била е облечена с бяла блуза на сини райета, обута е била с тъмно синьо долнище на анцуг, с домашни кафяви пантофи.

Напускала е жилището си за дълго време и друг път, като е откривана във входове на жилищни блокове в квартал „Тракия“ и около гробищния парк. От полицията апелират гражданите, които имат данни за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефон 112, тел. 054 800 588 или в близкото полицейско управление.

