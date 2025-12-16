31 години след издаването си, популярен сингъл отбеляза знаковото постижение (ВИДЕО)

Марая Кери сътвори история в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, оглавявайки я за рекордната 20-а седмица с коледния си хит All I Want for Christmas Is You, съобщи сайтът на изданието. Популярният сингъл отбеляза знаковото постижение 31 години след издаването си, подобрявайки рекорда за най-дълго пребиваване на върха в 67-годишната история на класацията.

Песента All I Want for Christmas Is You, издадена за първи път през 1994 г., подобрява постижението на две хитови парчета - A Bar Song (Tipsy) на Шабузи и Old Town Road на Лил Нас Екс в сътрудничество на Били Рей Сайръс, които прекараха по 19 седмици начело на Хот 100.

Марая Кери заема първото място по продължително пребиваване в класацията за втори път. Първият беше през през 1995-96 г., когато нейната песен One Sweet Day с Boyz II Men я оглавяваше в продължение на 16 седмици. Този рекорд се запази 23 години, докато не беше изравнен от Despacito на Луис Фонси и Деди Янки в сътрудничество с Джъстин Бийбър през 2017 г., а след това и от Old Town Road.

Освен това All I Want for Christmas Is You отбелязва 77-ата си седмица в Хот 100, изравнявайки се с Levitating на Дуа Липа като най-дълго задържалата се в класацията песен на жена изпълнителка.

Седмица по-рано All I Want for Christmas Is You се завърна на първо място в чарта Хот 100.

All I Want for Christmas Is You е 19-ата песен на Марая Кери, достигнала номер 1 в класацията - най-много сред соловите изпълнители. Рекордьори по този показател са "Бийтълс" с 20 сингъла, оглавявали чарта Хот 100.

Междувременно, коледни хитове заемат осем от първите десет места при новата седмична подредба, включително и първите пет, информира БТА.