Спорт:

31 години след издаването си, популярен сингъл отбеляза знаковото постижение (ВИДЕО)

16 декември 2025, 19:31 часа 326 прочитания 0 коментара
31 години след издаването си, популярен сингъл отбеляза знаковото постижение (ВИДЕО)

Марая Кери сътвори история в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, оглавявайки я за рекордната 20-а седмица с коледния си хит All I Want for Christmas Is You, съобщи сайтът на изданието. Популярният сингъл отбеляза знаковото постижение 31 години след издаването си, подобрявайки рекорда за най-дълго пребиваване на върха в 67-годишната история на класацията.

Песента All I Want for Christmas Is You, издадена за първи път през 1994 г., подобрява постижението на две хитови парчета - A Bar Song (Tipsy) на Шабузи и Old Town Road на Лил Нас Екс в сътрудничество на Били Рей Сайръс, които прекараха по 19 седмици начело на Хот 100.

Още: Топ песен на годината според Apple Music Replay 2025 (ВИДЕО)

Марая Кери заема първото място по продължително пребиваване в класацията за втори път. Първият беше през през 1995-96 г., когато нейната песен One Sweet Day с Boyz II Men я оглавяваше в продължение на 16 седмици. Този рекорд се запази 23 години, докато не беше изравнен от Despacito на Луис Фонси и Деди Янки в сътрудничество с Джъстин Бийбър през 2017 г., а след това и от Old Town Road.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Освен това All I Want for Christmas Is You отбелязва 77-ата си седмица в Хот 100, изравнявайки се с Levitating на Дуа Липа като най-дълго задържалата се в класацията песен на жена изпълнителка.

Седмица по-рано All I Want for Christmas Is You се завърна на първо място в чарта Хот 100.

Още: Най-слушаните изпълнители и песни в Spotify за 2025 година

All I Want for Christmas Is You е 19-ата песен на Марая Кери, достигнала номер 1 в класацията - най-много сред соловите изпълнители. Рекордьори по този показател са "Бийтълс" с 20 сингъла, оглавявали чарта Хот 100.

Междувременно, коледни хитове заемат осем от първите десет места при новата седмична подредба, включително и първите пет, информира БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Марая Кери песен музика
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес