Загряване на колата през зимата: Грешките, които са пагубни за двигателя

Загряването на колата през зимата остава обичайна практика за много шофьори, но съвременните двигатели вече не изискват дълго загряване преди шофиране. Неправилните действия веднага след стартиране на двигателя обаче могат да повредят автомобила. Опитният механик Алексей Гончар разказа за това.

Зимните грешки, които са пагубни за двигателя на колата

Според експерта, най-често срещаната грешка е включването на отоплението веднага след стартиране на двигателя.

„Когато шофьорът включи отоплението веднага, той всъщност отвежда топлината от двигателя. Това забавя загряването на двигателя и го натоварва ненужно“, обяснява механикът.

Експертът съветва да включите отоплението на автомобила само след като двигателят достигне работна температура и стабилни обороти.

Възможно ли е да се започне шофиране без дълъг период на загряване на двигателя?

Алексей Гончар отбелязва, че съвременните двигатели работят нормално дори когато са студени, така че вече не е необходимо да изчаквате 10 минути на запален двигател.

„Загряването по време на шофиране е нормално. След стартиране просто оставете двигателя да работи 20-30 секунди и след това можете да започнете да шофирате“, казва той.

Същевременно, през първите няколко километра, механикът съветва да се избягва рязко ускорение, високи обороти и агресивно спиране, за да се избегне претоварване на двигателя.

Експертът отбелязва, че употребяваните автомобили с карбураторни двигатели остават изключение. В такива случаи по-дълъг период на загряване е наистина необходим за стабилна работа на двигателя.

За повечето съвременни автомобили, краткият и плавният старт са най-добрият вариант за запазване на живота на двигателя и пестене на гориво.

Как правилно да затоплите кола през зимата

Ако се чудите как да затоплите колата си през зимата, следвайте тези стъпки:

Стартирайте колата.

Докато двигателят се загрява, извършете външна проверка на автомобила: проверете джантите и чистачките на предното стъкло.

Заемете се с почистването: отстранете снега от покрива на колата, отърсете го от предницата и багажника.

Почистете предното стъкло и прозорците.

Междувременно колата ще се загрее (в зависимост от температурата) и ще бъдете готови за шофиране. Експертът допълва, че за всеки шофьор е важно да познава колата си и да знае кога двигателят е достатъчно загрят, за да поддържа обороти. При силен студ не включвайте отоплението веднага. Направете го след 7-10 минути от стартиране на двигателя и едва след това загрейте интериора, като включите отоплението. В противен случай то ще отведе част от топлината от двигателния отсек и двигателят ще се нуждае от повече време за загряване, както и маслената помпа, тръбите и самата смазочна течност.

