Таро хороскоп за 21 ноември

Научете какво ви очаква този петък, 21 ноември 2025, според зодията.

Таро карта за петък за Овен: Четири пентакли

Овен, вашата дневна карта таро, Четворката пентакли символизира нещо, което се опитвате да постигнете: финансова сигурност. Искате да имате контрол над паричните въпроси, за да се чувствате добре в живота си.

Това ще изисква стратегия и не можете да очаквате да използвате същото мислене, което ви е довело до мястото, където сте сега. Днес помислете за консултация с финансов съветник или експерт в областта, в която се нуждаете от помощ, за да започнете пътуването си по правилния начин.

Таро карта за петък за Телец: Кулата

Телец, вашата дневна карта таро, Кулата, е за внезапни разстройства и проблеми. Може да преминавате през един вид разрушаване и енергията трябва да се изчисти, за да можете да започнете наново.

Не позволявайте на внезапна промяна да разруши типичното ви спокойно поведение. Всичко това е част от това, което трябва да направите, за да стигнете до мястото, което вече сте планирали в бъдещето си.

Таро карта за петък за Близнаци: Отшелникът

Близнаци, вашата дневна карта таро, Отшелникът, е за интроспекция за духовно уединение или житейски урок, който може да бъде научен само като се вгледате навътре. Промените ви днес може да са ограничени до тези, култивирани чрез дълбоко мислене или самооценка.

Този трансформативен процес е чудесен за вас, тъй като всичко, което казвате и правите, идва от дълбока мисъл. Използвайте този ден, за да размишлявате и обработвате, може би включете писане на дневник или медитация.

Петъчна карта таро за Рак: Рицар на чашите

Рак, вашата дневна карта таро е за креативност и правене на нещо артистично, за да споделите това, което ви е на ума. Рицарят на купите може да се появи, когато сте в нова романтична връзка или се чувствате по-привързани към партньора си от обикновено и жаравата на любовта се подновява.

Днешният съвет е да оставите любовния си живот да расте сам, без да чувствате нужда да контролирате процеса. В началото може да не се чувствате комфортно да се пуснете по течението, защото страстта може да бъде едновременно вълнуваща и плашеща; все пак експериментирайте и вижте как се чувствате

Таро карта за петък за Лъв: Осмица чаши

Лъв, вашата карта таро, Осем чаши, е за промяна и преход, което съответства и е идеално за днешната енергия. Може да изпитате дълбоко прозрение за домашния си живот, което ще ви подтикне да промените външния вид на стаята или да помислите за преместване.

Това е идеалният ден да изберете свежи цветове боя за предекориране на къщата или спалнята си. Ако планирате да се преместите, проверете дали има някакви програми за преместване за новото ви място.

Таро карта за петък за Дева: Пет чаши, обърната

Дева, ако си готова да преминеш от минала ситуация, която вече не те спъва, тогава ще се радваш да имаш Петте чаши, обърнати като твоята дневна карта таро.

Това означава труден период в живота ви, но такъв, който е отминал. Днес може да видите ситуация да достига точка на пречупване. Моментът, дори и да е труден, може да доведе до разрешение и да ви помогне да намерите изцеление и затваряне.

Таро карта за петък за Везни: Четири мечове

Везни, ти си кралицата на баланса, но днешната карта таро, Четворката на мечовете, казва, че е време да си вземеш почивка. Имаш нужда от почивка и емоционалните ти нужди трябва да бъдат задоволени, за да се справиш с всичко, което правиш всеки ден.

Днешната промяна може да включва поставянето на някои граници, които да държат определени хора или проекти настрана. В началото липсата ви на достъп може да е проблематична за другите и дори по-трудна за вас да я поддържате... Въпреки това, само за днес, поставете грижата за себе си начело в списъка си с приоритети.

Таро карта за петък за Скорпион: Справедливост

Скорпион, ти си целенасочено същество и днешната карта таро „Справедливост“ набляга на причинно-следствената връзка, която изборите ти имат върху теб самия и другите. Ти имаш остро разбиране за въздействието на поведението на човек и това може да е част от причината да изглеждаш контролиращ. Ти контролираш щетите.

Днешният съвет е да позволите на хората да поемат отговорност за действията си и да не се опитвате да контролирате резултата или инициативата си в процеса на вземане на решения. Може би искате и смятате, че е полезно, но се запитайте как може някой да се поучи, ако вие му пречите?

Таро карта за петък за Стрелец: Пет пентакли

Стрелец, никой не обича да чува негативни новини, но твоята карта таро предвещава по-труден от средното момент в бъдеще.

Петицата пентакли е свързана с финансови затруднения или дори със здравословни проблеми. Но нищо от това не е предопределено; имате някои решения за вземане и трябва да вземете мъдри такива.

Днес се откажете от всяка дейност, която ви пречи да постигнете напредък в живота си. Не наливайте гориво на вече съществуващи проблеми, като например дългове. Ако практикувате нездравословни навици, променете ги.

Таро карта за петък за Козирог: Звездата

Козирог, ако се чувствате малко обезсърчени по някаква причина, картата Таро „Звезда“ представлява надежда, която навлиза в живота ви. Нормално е да се чувствате оптимистично или да се чудите дали нещата някога ще се подобрят, но когато няма признаци, сърцето ви може да се чувства обезсърчено.

Днес, отблъснете обезсърчението и страха. Не им давайте място, тъй като вие контролирате резултата си. Вие решавате как ще реагирате на ситуациите, с които се сблъсквате в живота си днес.

Таро карта за петък за Водолей: Осмица пентакли, обърната

Водолей, може лесно да позволиш на нещата да отвлекат вниманието ти от това, което е най-важно за теб.

Осемте пентакли, обърнати, показват потенциала да загубите от поглед важното и, още по-лошо, да накарате другите да мислят, че сте нестабилни или несериозни по отношение на ангажиментите си.

Днес можете да обърнете специално внимание на случаите, когато умът ви сякаш се лута. Поставете предпазни парапети, като партньор за отчетност, който да ви помогне да знаете кога да се префокусирате и да се върнете към фокуса.

Таро карта за петък за Риби: Шест пентакли

Риби, вие сте човек, който държи на взаимността и дава толкова, колкото и на това да я получи от другите. Вие сте човек, който държи дълбоко на взаимността. Наближава ви много щедър период в живота ви, както е посочено от картата таро „Шестица пентакли“, и добрата новина е, че ще получите многократно обратно времето и енергията, които сте дали.

Така че, ако чувствате, че искате да направите нещо повече от нулата, но леко се страхувате, че ще бъдете недооценени, изтрийте тази мисъл от ума си. Звездите са го пожелали животът ви да разцъфне от взаимно уважение и любов.