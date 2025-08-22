Таро хороскоп за 23 август

Научете какво ви очаква тази събота , 23 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Паж с пентакли

Овен, ти работиш усилено и правиш много неща, за да подобриш живота си, но понякога тези усилия не водят до по-високо заплащане или признанието, което смяташ, че заслужаваш да получиш от другите. Но твоят таро, Страницата на Пентаклите, е знак, който ти казва, че нещата скоро ще започнат да се подобряват за теб.

Има няколко области, върху които работите в момента, които ще се окажат печеливши и можете да очаквате с нетърпение да видите печалба в бъдеще, считано от 23 август.

Днешната карта таро за Телец: Глупакът

Телец, ти си любовник и не обичаш да се караш. Харесваш спокойствието и спокойната среда, които те карат да се чувстваш ценен и обгрижен.

Таро картата „Глупак“ на 23 август ви предсказва, че ще се втурнете към ситуация, която според вас ще подобри живота ви. Възможно е обаче другите да ви предупредят или да ви сметнат за глупави, ако правите прибързани действия.

Глупакът, когато е изправен, е знак, че следвате сърцето си, но е добре да се вслушвате и в предупреждения, които звучат логично. Балансът е ключов.

Днешната карта таро за Близнаци: Йерофантът, обърнат

Близнаци, вие се стараете много да споделяте мъдри съвети и добри идеи с хората, които обичате, особено с членовете на семейството. Понякога обаче те не ви слушат, когато смятате, че трябва, и това може да бъде разочароващо.

Днешната карта таро ви казва, че трябва да се откажете от това. Йерофантът, обърнат, е сигнал, че традициите, към които се придържате, може да не съответстват на това, от което другите се нуждаят в живота си в момента. Може да е трудно за разбиране, но по-късно ще видите защо и ще оцените житейския урок.

Днешната карта таро за Рак: Пет мечове, обърната

Рак, днешното таро, Петицата мечове, обърната, показва лечебен процес в областта на вашите романтични взаимоотношения.

Възможно е все още да се чувствате наранени или разочаровани от ситуация, която не сте очаквали в любовния си живот. От 23 август обаче болката от миналото започва да отшумява.

Започвате да се оказвате на по-добро място, емоционално и духовно. Да се ​​научите да прощавате, дори когато ви е трудно да простите, е значителна стъпка в правилната посока. Събота може да е началото на ново начало и вие сте готови за него.

Днешната карта таро за Лъв: Паж с пентакли

Не искаш да живееш живот, с който не се гордееш, нали, Лъв? Затова може да удвоиш усилията си на 22 август, за да се издигнеш на ново ниво. Това е идеално за теб, защото Слънцето насърчава финансовия растеж, когато е в знака на Дева.

Вашата карта таро, Пажът на Пентаклите, също ви казва, че ако работите усилено, за да постигнете мечтите си, може да откриете, че сте способни да ги достигнете. Небето е границата за вас, особено ако решите да действате свръхусърдно.

Днешната карта таро за Дева: Асо на жезлите

Дева, време е да запретнеш ръкави и да започне забавлението. Днешният Ас на жезлите е за креативност и ново начало и ти си в невероятна позиция да получиш всички благословии, които заслужаваш.

С навлизането на Луната във вашия зодиакален знак тази вечер и превръщането ѝ в Новолуние във вашия месец на раждане, това е знак. Време е да погледнете напред към бъдещето.

Какво искате да постигнете? Кои области на лечението изглежда се нуждаят от най-голямо внимание? Не е нужно да правите нещата по начина, по който винаги са се правили; изберете нов път.

Днешната карта таро за Везни: Влюбените, обърната

Везни, всеки има проблеми във връзката и когато ги имате, това ви засяга дълбоко, защото ги приемате толкова сериозно.

И така, на 23 август, с картата таро „Влюбени“, ще се съсредоточите върху опитите си да поправите проблемите, които засягат любовния ви живот в момента.

Може да е имало неуспехи в миналото, но този път се чувствате по-подготвени и способни да се справите с тях. Успех, Везни!

Днешната карта таро за Скорпион: Двойка мечове, обърната

Най-хубавото нещо, което можете да направите на 23 август, според вашата карта таро, обърнатата Двойка на мечовете, е да предприемете действия.

Може би в миналото сте се въздържали от каквито и да е решителни действия от страх, безпокойство или апатия; днес обаче е нов ден и сте готови да изпробвате водите на изцелението, за да видите накъде ще отведат нещата.

Помислете за областите от живота, които ви доставят най-малко чувство на гордост и най-дълбоко чувство на съжаление. Не се страхувайте да се изправите срещу тях, започвайки от 23 август.

Днешната карта таро за Стрелец: Десетка жезли, обърната

Обичате да правите нещата сами и имате енергията да постигнете много за кратко време. Но днешното таро ви моли да се излекувате от перфекционизма и нуждата да бъдете свръхсамостоятелни.

Десетката жезли, обърната, е за делегиране на задачи и молба за помощ. На 23 август най-голямото препятствие, с което може да се сблъскате, е да освободите контрола си върху неща, които смятате, че можете да направите сами.

Но урокът е, че не е нужно да правите толкова много сами. Често е по-хубаво да позволите на другите да бъдат част от историята на живота ви.

Днешната карта таро за Козирог: Седем чаши

Животът е пълен с избори, Козирог, и може би се чудите как да подходите към някои от тези, които трябва да направите точно сега. Може да е трудно да знаете какво да правите, особено ако чувствате, че сте вземали лоши решения в миналото. Не позволявайте обаче на съжалението да ви спре да предприемете действия.

Започвайки от 23 август, Седемте чаши ви предлагат да се излекувате от миналата си нерешителност и бездействие. Нормално е да се проваляте. Това е, което ви прави човек. Учете се от миналото и винаги се стремете напред.

Днешната карта таро за Водолей: Седем мечове

О, Боже, Водолей, изглежда някой може да си мисли, че те заблуждава, но от миналото си се научил да слушаш интуицията си, когато ти казва, че нещо не е наред.

Може би все още се чувствате леко травмирани от това, че хората могат да бъдат хитри, особено когато им се доверявате. Но на 23 август ще преминете теста за самосъзнание с отличие. Всъщност, вашата дневна карта таро, Седемте меча, го казва.

Днешната карта таро за Риби: Върховната жрица

Риби, може да е трудно да осмислиш какво чувстваш, особено когато тази емоция идва дълбоко в сърцето на съществото ти. Може би в миналото си пропускал определени наклонности, но на 23 август няма да ги забележиш и няма да ги забележиш. Станал си твърде интуитивен за това.

Върховната жрица показва чувство за знание, което ви помага да излекувате минали погрешни преценки. Днес ще бъде силен ден, защото ще се научите да се доверявате много повече на себе си.