Таро хороскоп за 28 август

Научете какво ви очаква този четвъртък, 28 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Деветка пентакли

Овни, не позволявай на страха да те спре да направиш нещо, което знаеш, че не само искаш, но и трябва да направиш, за да подобриш живота и финансовото си бъдеще. Днешното таро с една карта за 28 август е Деветката пентакли и символизира просперитет и изобилие.

От това таро се излъчва вътрешна увереност и точно това трябва да откриете в себе си. Трябва да се научите да си позволите да прегърнете страха и да го превърнете в победи. Дори и малък страх може да засили вярата ви, че мечтите ви са постижими.

Днешната карта таро за Телец: Осмица жезли

Вие сте методични, Телец, и не обичате да бъдете принуждавани да правите неща, освен ако или докато не ви се струват логични. Таро Осемте жезли обаче е предупреждение за пропуснати възможности. Днес една може да ви се случи бързо.

Времето не чака. Животът се движи бързо и днешната енергия може да ви подтикне да излезете извън зоната си на комфорт и да опитате нещо, което обикновено не бихте направили. Общото послание за днес е да се доверите на интуицията си. Нека тя ви помогне да решите въз основа на това как се чувствате.

Днешната карта таро за Близнаци: Императорът, обърнат

Близнаци, никой не обича да е около контролиращ човек, но понякога е хубаво, когато човек има представа какво се случва и е организиран. Има тънка граница между тези два сценария, но на 28 август може да се наложи да разберете кой от тях искате да бъдете.

Императорът, обърнат наопаки, ви учи да бъдете внимателни относно това как насърчавате другите да правят неща, които са добри за тях. Насърчавате ли или прекалявате? Не забравяйте да прочетете стаята или да слушате, за да разберете.

Днешната карта таро за Рак: Страница на пентаклите

Рак, как се справяте с нови възможности, когато се появят пред вас? Търсите ли различни начини да научите повече за преживяванията или се обръщате към други, за да им позволите да поемат водещата роля?

Разбирането на вашето приключение и стил на учене е тема за вас на 28 август, а картата таро „Паж на пентаклите“ ви кани да се потопите в това, което вселената ви кани да изследвате. Може да ви се отвори врата и от вас зависи да решите как ще се насладите на пътуването.Днешната карта таро за Лъв: Императорът

Лео, какво правиш със силата си, особено когато знаеш, че трябва да я отстояваш пред другите? Можеш да изненадаш другите със силната си личност, особено когато отделиш време да обмислиш подхода си.

На 28 август вашият хороскоп с една карта таро, Императорът, ви кани да покажете лидерските си умения. Позволете си да бъдете достатъчно смели, за да поемете инициативата и да споделите своите мисли и идеи. Вместо да чакате другите да ви питат какво мислите, говорете открито.

Днешната карта таро за Дева: Смърт

Дева, когато става въпрос за справяне с крайности, често предприемате логичен подход, дори когато емоциите ви са на ръба. Картата Таро за Смъртта на 28 август представлява ситуация, която е към своя край.

Може би очаквате това, защото вие сте този, който възнамерява да прекрати връзка, партньорство или проект; въпреки това, все пак ще изпитвате чувство на тъга. Позволете си да ги обработите и да почувствате това, което чувствате, докато не сте готови да се откажете и да продължите напред.

Днешната карта таро за Везни: Обесеният мъж

Везни, нямате нищо против да чакате другите; всъщност търпението ви е изключително голямо, когато усещате, че е необходимо време, за да могат другите да обработят емоциите си . Така че, когато стигнете до момент, в който трябва да продължите напред без човек или без приключване, това може да ви накара да се запитате дали не се движите напред твърде бързо или не правите грешка.

На 28 август, Обесеният мъж ви моли да изберете себе си, дори когато чувствате, че трябва да издържите още малко. Рискът от чакането може да бъде загуба на себе си или на възможност. Времето е важно и не искате да съжалявате, че не сте направили това, което смятате, че трябва, когато моментът настъпи.

Днешната карта таро за Скорпион: Осмица чаши, обърната

Скорпион, чувстваш ли някога, че трябва да си малко по-напреднал, отколкото си в момента? Обичаш да контролираш нещата, но има моменти, когато изглежда, че животът има други планове и се забиваш в ситуация, начин на мислене или партньорство, които изглеждат погрешни, но са твърде заплетени, за да се избяга от тях.

На 28 август, обърнатата Осемка Чаши е знак, че трябва да се свържете отново с висшата си сила и да видите изхода от нея. Страхът, тъгата или други емоции могат да ви заслепят. Днес се откъснете и наблюдавайте как отговорът ще ви се разкрие.

Днешната карта таро за Стрелец: Двойка мечове

Не всички решения са лесни за вземане, независимо колко сте умни или колко сте добри в правенето на прибързани избори. На 28 август може да се чувствате нерешителни и несигурни в каква посока да поемете в живота, любовта или връзката.

Умственият пинг-понг може да бъде изтощителен. Вместо това, решете да направите обратното на това, което Двете мечове разкриват, че може да се случи. Бъдете осъзнати и избирайте бързо, за да започнете това, което трябва да се направи сега. Може би ще успеете да промените нещата за себе си по-късно.

Днешната карта таро за Козирог: Дяволът, обърнат

Някои навици не си струва да се пазят, дори и да са били добри за вас в миналото. Вие сте практични и обичате да поддържате живота си прост, Козирог, така че когато осъзнаете, че сте в цикъл, който е вреден за вашия успех, искате да прекъснете цикъла и да направите промяна.

На 28 август, според вашата дневна карта таро, обърнат Дявол, е време да бъдете особено внимателни с начина, по който подхождате към ежедневните си задачи. С малко осъзнаване може да откриете, че губите повече време, отколкото би трябвало, а малка промяна може да доведе до значително въздействие.

Днешната карта таро за Водолей: Крал на чашите, обърната

Срещали сте хора, които лесно губят самообладание. Те прекаляват и действат драматично, когато не е необходимо. Този тип поведение може да ви отблъсква и е добре да се отдръпнете от него.

На 28 август може да срещнете някого в живота или социалния си кръг, който бързо се ядосва и може да се наложи да се отдръпнете, за да освободите пространство. Бъдете готови да направите най-доброто за вас, за да помогнете на другите да се научат да се самоуспокояват и да регулират емоциите си.

Днешната карта таро за Риби: Тройка мечове, обърната

Риби, днешната карта таро, Тройката мечове, обърната, казва, че днес може да е денят, в който най-накрая ще се почувствате свободни от всяка минала мъка, която ви е спирала да се насочите към нова любов.

На 28 август може да осъзнаете, че вече не се задържате върху идеята за минала любов или не си спомняте стари спомени. Това е положителен знак, че преодолявате стари болки и се приближавате към изцеление и пълно емоционално възстановяване.