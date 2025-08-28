Криза: Русия удължи забраната за износ на бензин

Руските власти обявиха в сряда удължаването до края на октомври на забраната за износ на бензин, целяща да ограничи цените, които се повишиха значително през последните седмици след серия от украински атаки срещу рафинерии, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde.

Забраната се отнася „за всички износители, независимо дали са производители на петролни продукти или не “, заяви правителството, заявявайки, че иска „да поддържа стабилна ситуация на вътрешния пазар на горива.

Русия, един от най-големите производители на петрол в света, вече беше предприела подобни мерки, особено от март насам, които изглежда са имали малък ефект. Покачването на цените на горивата се дължи на пиковия туристически сезон, но също и на украински удари с дронове, които редовно са насочени към рафинерии.

Тези атаки също така нарушиха въздушния и железопътния трафик, което допълнително допринесе за това увеличение. Недостигът на гориво засяга особено южните райони и руския Далечен изток, както и териториите на Украйна, окупирани от руската армия, според местните власти. ОЩЕ: Русия е на ръба на бензинова криза