Защитник на Левски ще играе срещу Меси, друг може да си партнира с бивш бранител на "сините"

27 август 2025, 22:47 часа 547 прочитания 0 коментара
Защитникът на Левски - Кристиан Макун, има сериозен шанс да играе срещу 8-кратния носител на "Златната топка" Лионел Меси. Бранителят получи повиквателна за националния отбор на Венецуела за предстоящите световни квалификации през септември, в които има двубой и срещу "гаучосите" на 5 септември от 2:30 часа българско време. Друг футболист на "сините" - Никола Серафимов, пък може да си партнира с бившия състезател на столичния гранд Гьоко Зайков.

Макун не за пръв път получава повиквателна за Венецуела. Защитникът вече е записал 14 двубоя на сметката си за своята страна. Освен срещата с Аржентина, на 10 септември Венецуела ще премери сили с Колумбия. Кристиан Макун и компания имат сериозни шансове за класиране напред, като в момента заемат седмото място, даващо право на плейоф.

Новото попълнение на Левски Никола Серафимов пък получи повиквателна за предстоящите мачове на националния отбор на Северна Македония. Западната ни съседка ще изиграе една контрола срещу Саудитска Арабия и мач от световните квалификации срещу Лихтенщайн.

В селекцията на северномакедонците попада и бившият защитник на Левски Гьоко Зайков. Той дори може да си партнира в центъра на защитата със Серафимов, ако селекционерът Благой Милевски реши да им гласува това доверие.

