Защитник на Левски ще играе срещу Меси, друг може да си партнира с бивш бранител на "сините"

Защитникът на Левски - Кристиан Макун, има сериозен шанс да играе срещу 8-кратния носител на "Златната топка" Лионел Меси. Бранителят получи повиквателна за националния отбор на Венецуела за предстоящите световни квалификации през септември, в които има двубой и срещу "гаучосите" на 5 септември от 2:30 часа българско време. Друг футболист на "сините" - Никола Серафимов, пък може да си партнира с бившия състезател на столичния гранд Гьоко Зайков.
Макун не за пръв път получава повиквателна за Венецуела. Защитникът вече е записал 14 двубоя на сметката си за своята страна. Освен срещата с Аржентина, на 10 септември Венецуела ще премери сили с Колумбия. Кристиан Макун и компания имат сериозни шансове за класиране напред, като в момента заемат седмото място, даващо право на плейоф.
𝐋𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 🇻🇪— La Vinotinto (@SeleVinotinto) August 27, 2025
Estos son los seleccionados por el DT Fernando Batista para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
𝐒𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐬 𝐒𝐈𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 🫂… pic.twitter.com/TTGipQ4S6t
Новото попълнение на Левски Никола Серафимов пък получи повиквателна за предстоящите мачове на националния отбор на Северна Македония. Западната ни съседка ще изиграе една контрола срещу Саудитска Арабия и мач от световните квалификации срещу Лихтенщайн.
В селекцията на северномакедонците попада и бившият защитник на Левски Гьоко Зайков. Той дори може да си партнира в центъра на защитата със Серафимов, ако селекционерът Благой Милевски реши да им гласува това доверие.
North Macedonia 🇲🇰 squad for a friendly with 🇸🇦 and a WCQ with 🇱🇮.— The International Window (@windowintlpod) August 27, 2025
🆕 Reshat Ramadani (Shkendija 🇲🇰)
🆕 Elmin Rastoder (Thun 🇨🇭)
Qamili (Sønderjyske 🇩🇰), Velkovski (Zrinjski 🇧🇦), and Serafimov (Levski Sofia 🇧🇬) come back in. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dJUoVofSQ6