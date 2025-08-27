Защитник на Левски ще играе срещу Меси, друг може да си партнира с бивш бранител на "сините"

Защитникът на Левски - Кристиан Макун, има сериозен шанс да играе срещу 8-кратния носител на "Златната топка" Лионел Меси. Бранителят получи повиквателна за националния отбор на Венецуела за предстоящите световни квалификации през септември, в които има двубой и срещу "гаучосите" на 5 септември от 2:30 часа българско време. Друг футболист на "сините" - Никола Серафимов, пък може да си партнира с бившия състезател на столичния гранд Гьоко Зайков.

Макун срещу Меси

Макун не за пръв път получава повиквателна за Венецуела. Защитникът вече е записал 14 двубоя на сметката си за своята страна. Освен срещата с Аржентина, на 10 септември Венецуела ще премери сили с Колумбия. Кристиан Макун и компания имат сериозни шансове за класиране напред, като в момента заемат седмото място, даващо право на плейоф.

𝐋𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 🇻🇪



Estos son los seleccionados por el DT Fernando Batista para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.



𝐒𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐬 𝐒𝐈𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 🫂… pic.twitter.com/TTGipQ4S6t — La Vinotinto (@SeleVinotinto) August 27, 2025

Новото попълнение на Левски Никола Серафимов пък получи повиквателна за предстоящите мачове на националния отбор на Северна Македония. Западната ни съседка ще изиграе една контрола срещу Саудитска Арабия и мач от световните квалификации срещу Лихтенщайн.

В селекцията на северномакедонците попада и бившият защитник на Левски Гьоко Зайков. Той дори може да си партнира в центъра на защитата със Серафимов, ако селекционерът Благой Милевски реши да им гласува това доверие.

North Macedonia 🇲🇰 squad for a friendly with 🇸🇦 and a WCQ with 🇱🇮.



🆕 Reshat Ramadani (Shkendija 🇲🇰)

🆕 Elmin Rastoder (Thun 🇨🇭)



Qamili (Sønderjyske 🇩🇰), Velkovski (Zrinjski 🇧🇦), and Serafimov (Levski Sofia 🇧🇬) come back in. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dJUoVofSQ6 — The International Window (@windowintlpod) August 27, 2025