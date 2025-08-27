Путин сипе дронове по Украйна: Удар по линейка и руско нахлуване в Днепър (СНИМКИ)

Руските окупационни сили продължават да тероризират Украйна. Руските сили са използвали дронове за атака от няколко посоки, съобщава украинската информационна агенция УНИАН. Военновъздушните сили на Украйна съобщават за движението на безпилотни летателни апарати . Местните власти също съобщиха за работата на противовъздушната отбрана в различни региони на страната. Въоръжените сили на Украйна предупредиха за засечени дронове в посока Черкаси, Днепър и Кривой Рог.

Междувременно медиите съобщават за експлозии в Днепър и Суми. Към 22:59 местно време военните съобщават за дронове в посока Кременчук, Чернигов, Суми и други градове на Украйна. По-рано имаше и информация за изстрелване на КАБ от вражески самолети на територията на Запорожка област. В Киев, в Святошински район, е регистрирана катастрофа на цял дрон. Това съобщи началникът на Киевската военна градска администрация Тимур Ткаченко. ОЩЕ: Диктатор в нужда се познава: Китай изглежда прекроява картата на Украйна

Освен това руснаците обстреляха селището Цупивка в Харковска област, където избухнаха пожари. Запалиха се частна жилищна сграда и стопанска постройка. В селището Ивашка, Золочевска земеделска община, Богодуховски район, удари от дронове са повредили домакинства, стопански постройки и електропреносни мрежи. Също така, артилерийски удар по селището Рубежно, Чугуевски район, е разрушил и опожарил изоставена къща. „Прокурорите и полицейските следователи предприемат всички възможни и необходими мерки за документиране на военни престъпления, извършени от руските военни“, се казва в доклада, пише РБК - Украйна.

Удар по линейка

На 27 август руските окупатори продължиха обстрела на населени места в Харковска област. Врагът удари и линейка в Купянск с дрон FPV, ранявайки медици. Това съобщава РБК-Украйна , позовавайки се на Телеграма на Харковската областна прокуратура. Отбелязва се, че руски окупационен FPV дрон е атакувал автомобил на спешна медицинска помощ в град Купянск. В резултат на акта на руския терор са ранени двама медици от екипа на линейката - мъже на 50 и 47 години, допълва РБК - Украйна.

Руснаци влязоха в Днепропетровска област

Междувременно се съобщава, че руските окупатори се опитват да се закрепят в селата Запорожжя и Новогеоргиевка в Днепропетровска област, където боевете продължават. Информацията идва от Виктор Трегубов, говорител на оперативно-стратегическата група войски (ОСУВ) „Днепър“.

„Там все още се водят боеве, но, накратко, вчера руснаците дойдоха в две малки групи: едната с осем, втората с 15 души, и се опитаха да се закрепят и да се бият. Опитаха се да ги изхвърлят оттам и изглежда не успяха да се закрепят, въпреки че не спират опитите си“, каза той пред Укринформ. Според него е лошо, че руснаците са стигнали и са се опитали да се закрепят не директно в покрайнините, а на територията на самите селища“. ОЩЕ: Петте причини на Путин за вечна война