Повече от резил! 4-тодивизионен тим тресна Юнайтед след 26 дузпи! "Червените дяволи" са аут от "Карабао къп"

Английският гранд Манчестър Юнайтед отпадна по изключително срамен начин от "Карабао Къп"! Четвъртодивизионният отбор Гримсби Таун елиминира "червените дяволи" във втория кръг на турнира след 2:2 в редовното време и 26 изпълнени дузпи. Тимът на Рубен Аморим изигра слаб мач и допусна две попадения между 22-рата и 30-ата минута. В заключителния четвърт час Браян Мбемо и Хари Магуайър се разписаха, за да пратят двубоя в дузпи. Двата отбора пропуснаха по една при първите 10, а впоследствие не спираха да вкарват до 26-ото изпълнение, при което Мбемо уцели греда.

Гримсби Таун елиминира Манчестър Юнайтед!

Домакините стартираха много добре, а бранителите на елитния тим изглеждаха стреснати с топка в крака. И някак логичното се случи. Грешно отиграване в средата на терена позволи на Бърнс да центрира към Вернъм, който преодоля намесилия се неубедително Онана за 1:0. В 30-ата минута гол на Гримсби бе отменен заради игра с ръка, но не след дълго четвъртодивизионният отбор удвои преднината си.

Грешка на Онана

При центриране в наказателното поле Андре Онана изпусна топката, която попадна в Уорън, а той не чакаше втора покана - 2:0. До края на полувремето Мейну, Шешко и Куня не материализираха добри възможности за Юнайтед. На почивката Аморим реагира с тройна смяна, пускайки в игра Фернандеш, Мбемо и Де Лихт.

Магуайър прати мача в дузпи

През втората част "червените дяволи" се втурнаха в атака, но това ги оголваше в отбрана. Дори може да се каже, че домакините изтърваха изгодни шансове. След час игра момчетата на Аморим започнаха да затягат обръча. Стражът Кристи Пим обаче блестеше. Той отрази силен шут на Фернандеш. Де Лихт също пропусна с глава. Гол на Гримсби пък бе отменен заради засада. Четвърт час преди да изтече редовното време Мбемо все пак намали изоставането на Юнайтед.

Кошмарът за "червените дяволи" е пълен!

Пим изглеждаше като истинска преграда. Той съумяваше да извади всичко до 89-ата минута, когато Магуайър засече подаване на Маунт за 2:2 и прати мача в дузпи. При 11-метровите наказателни удари Онана спаси третото изпълнение на противника, но Куня опропасти дузпата, с която можеше да сложи точка на спора. Последва дъжд от голове и едва при 26-ата дузпа Мбемо сгреши, за да може кошмарът за Юнайтед да е пълен!

