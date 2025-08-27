Трогателна история: Кучето на загинал доброволец в Украйна се върна при семейството му (СНИМКА)

Испанецът Мигел Кармона взе кучето си Йоси със себе си в Украйна, когато отиде да се бие срещу Русия през 2025 г. Той обаче беше убит през юни и кучето изчезна. Вдовицата на доброволеца, Ева Алварес, започна да търси кучето, надявайки се, че нейният 10-годишен син Белтран може да има спомен за баща си. Два месеца търсене не даде резултат, но в крайна сметка кучето беше намерено в Славянск. С помощта на испанския консул и украински войници Йоси е отведен в Киев, а оттам в Испания, където се събира със семейството. Тази трогателнаистория разказва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Spanish man Miguel Carmona took his dog Yosi with him to Ukraine when he went to fight against Russia in 2025. However, he was killed in June, and the dog went missing.



— NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2025

Помните ли кучето от Бахмут?

През 2023 година куче помогна на украински войници да избягат от сигурна смърт край Бахмут. Невероятната история разказва Роман "Ластивка" Клещук, боец ​​от 77-ма отделна аеромобилна бригада на десантно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна, предава УНИАН.

От изданието цитират канала ТСН, пред който военният разказва как той и братята му по оръжие са оставени на ръба на гладната смърт поради силен вражески огън. Военните трябвало да задържат позицията само три дни и имали съответния запас от храна. Поради невъзможност обаче да се изтеглят, те задържат позициите девет дни. На четвъртия ден без храна, изненадващо за тях на помощ идва кучето Жужа, което започва да изравя консерви и сухи дажби и да ги носи на бойците. ОЩЕ: Невероятна история: Куче спаси украински войници от гладна смърт край Бахмут (ВИДЕО)