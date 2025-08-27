Войната в Украйна:

Зеленски назначи бивш кадър на правителството за посланик в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски  подписа указ за назначаване на бившия вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция Олга Стефанишина за посланик на Украйна в Съединените щати, съобщи италианската информационна агенция ANSA. „Току-що говорих с Олга Стефанишина, сега новият посланик на Украйна в Съединените щати“, написа украинският лидер в социалните мрежи. „Най-важното нещо, което трябва да се направи, е пълното прилагане на всички споразумения с Вашингтон, нашите споразумения с президента Тръмп, особено в сектора на отбраната". 

В много отношения осигуряването на дългосрочната сигурност на Украйна зависи от отношенията с Америка“, добави той. ОЩЕ: Европа напред, ние – след нея: Стратегията на Тръмп за сигурността на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Коя е Олга Стефанишина?

Олга Стефанишина е родена на 29 октомври 1985 г. в Одеса. През 2008 г. завършва Института по международни отношения към Киевския национален университет „Тарас Шевченко“, като получава магистърска степен по международно право и квалификация като преводач от английски език.

През 2016 г. получава второ висше образование в Одеския национален икономически университет, специализирайки „Финанси и кредит“. От 2007 г. започва работа в Министерството на правосъдието на Украйна, където заема различни длъжности, включително директор на отдела по международно право и отдела по европейска интеграция.

От 2017 до 2019 г. тя ръководеше правителствената служба за европейска и евроатлантическа интеграция.

През 2020 г. тя е назначена за вицепремиер по европейската интеграция на Украйна. От 5 септември 2024 г. до 17 юли 2025 г. тя заема поста вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция на Украйна - министър на правосъдието на Украйна. От 17 юли 2025 г. тя е назначена за специален комисар на президента на Украйна за развитие на сътрудничеството със Съединените щати, допълва РБК - Украйна. ОЩЕ: FT разкри плановете на САЩ за Украйна след края на войната

Деница Китанова
