Войната в Украйна:

Зеленски обяви важна среща в Ню Йорк в петък

28 август 2025, 00:19 часа 338 прочитания 0 коментара
Зеленски обяви важна среща в Ню Йорк в петък

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че членове на екипа му ще се срещнат с представители на американската администрация в Ню Йорк в петък като част от усилията за прекратяване на войната, съобщи френския вестник Le Monde. 

„Срещи с екипа на президента Тръмп ще се проведат в Ню Йорк, САЩ, в петък“, каза той в ежедневното си обръщение, излъчено в социалните медии, след „срещи в Швейцария“ в четвъртък.

Володимир Зеленски също обяви назначаването на бившия вицепремиер и бивш министър на правосъдието Олга Стефанишина за посланик в Съединените щати. ОЩЕ: Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната, решението зависи от световните лидери

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ню Йорк Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес