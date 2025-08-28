Зеленски обяви важна среща в Ню Йорк в петък

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че членове на екипа му ще се срещнат с представители на американската администрация в Ню Йорк в петък като част от усилията за прекратяване на войната, съобщи френския вестник Le Monde.

„Срещи с екипа на президента Тръмп ще се проведат в Ню Йорк, САЩ, в петък“, каза той в ежедневното си обръщение, излъчено в социалните медии, след „срещи в Швейцария“ в четвъртък.

Володимир Зеленски също обяви назначаването на бившия вицепремиер и бивш министър на правосъдието Олга Стефанишина за посланик в Съединените щати. ОЩЕ: Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната, решението зависи от световните лидери