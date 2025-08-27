И Азербайджан е бил като Украйна през 1920 г.: Алиев с критики към Русия

„През април 1920 г. руската армия нахлу и окупира Азербайджан". Така президентът на Азербайджан Илхам Алиев „се порови в историята“ в интервю за Al Arabia, предаде ASTRA. Алиев също така заяви, че това е било окупация и отбеляза, че след разпадането на Руската империя страната е окупирана от болшевиките. Освен това той потвърди подкрепата си за териториалната цялост на Украйна, като подчерта, че тази война е руска инвазия, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Критики към Русия: Баку и Москва влошават отношенията си

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев изрази "голямо разочарование" от свалянето на самолет Azal в Актау през 2024 г. Той сравни ситуацията с унищожаването на руски хеликоптер през 2020 г., като отбеляза, че Азербайджан веднага се извини и изплати компенсации, докато Русия "мълчи досега". Алиев също така осъди убийствата и изтезанията на двама азербайджанци в Русия, като ги нарече "безпрецедентен акт" и подчерта, че Баку е отговорил "конструктивно и законно", пише още NEXTA.

"Ние не носим отговорност за влошаването на отношенията. Ние отговаряме конструктивно и законно, но никога няма да толерираме никакви признаци или прояви на агресия или неуважение към нас", каза Алиев. ОЩЕ: Азербайджан осигурява помощ за Украйна в размер на 1 млн. долара

Сваленият азерски самолет

Катастрофата със азерския самолет стана на 25 декември 2024 г. близо до град Актау. Загинаха 38 души, включително и двамата пилоти и една стюардеса. Други 29 души, включително две стюардеси, са били спасени. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че отговорността за бедствието е на представители на Руската федерация. Той поиска Русия да признае вината си. Руският диктатор Владимир Путин се извини, но не призна вина. ОЩЕ: Азербайджан с ясен сигнал, че ще съди Русия за свален самолет