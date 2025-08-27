Един от многото изгонени от ЦСКА бързо-бързо си намери нов отбор

Изгоненият от ЦСКА Джейсън Локило бързо-бързо си намери нов отбор. 26-годишното крило подписа договор с елитния полски Пяст Гливице. Новината съобщиха официално от клуба. Контрактът на фланговия състезател е до лятото на 2027 година. Белгиецът има престой в тази страна, така че едва ли ще се нуждае от много време за адаптация. Почти до последно той взимаше участие в мачове на "армейците", което би трябвало да значи, че кондиционното му състояние е добро.

Локило има нов отбор

Локило пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 година. Той бе закупен от английския Хъл Сити срещу 400 хиляди евро, но така и не успя да оправдае очакванията при „червените“. Изигра общо 27 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с едно попадение, а също така направи и шест асистенции.

Jason Lokilo dołącza do Piasta Gliwice! ✍️🔵🔴



26-letni wychowanek @rscanderlecht podpisał z Niebiesko-Czerwonymi dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia! ✅



➡️ https://t.co/dwLsTeZKCK pic.twitter.com/d6olan1UlF — Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) August 27, 2025

Само преди дни Джейсън Локило на обект на любопитна закачка в социалната мрежа X. Фен на полския Арка Гдиня, чието потребителско име е Марек Цимиан, се пошегува, че 26-годишният белгиец е следен от любимия му тим Арка. Това обаче явно обърка част от българските медии, които цитираха информацията като достоверна, и не схванаха хумора на Цимиан, макар че в коментарите под публикацията потребителят уточнява, че не става въпрос за истинска новина.

ОЩЕ: Венци Стефанов проговори английски и избухна с нов бисер за мача с ЦСКА (ВИДЕО)