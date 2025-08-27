Хари Кейн измъкна Байерн от резил в 94-тата минута срещу третодивизионен тим за Купата на Германия

Байерн Мюнхен постигна драматичен успех с 3:2 при визитата си на Веен (Висбаден) в двубой от първия кръг на Купата на Германия. На "БРИТА-Арена" всичко тръгна по план за баварците, които до 51-вата минута имаха аванс от два гола благодарение на Хари Кейн, който се разписа от дузпа, и Майкъл Олисе. В рамките на няколко минути през втората част Фатих Кая наниза две попадения, за да възстанови паритета. В самия край на срещата обаче Кейн измъкна световния колос от резил.

Тим от 3-та дивизия накара Байерн да трепери

Напълно очаквано, момчетата на Компани доминираха в началото. Флориан Щрицел се намеси при опит на Диас още във втората минута. Малко по-късно баварците получиха дузпа за нарушение срещу Олисе. Зад топката застана Кейн, който откри резултата. В средата на полувремето стражът на Веен отново спря Луис Диас. До почивката Байерн изтърва още няколко чисти шанса.

В началото на втората част логичното все пак се случи. Олисе завърши добро нападение, за да удвои преднината на гостите. Сякаш от нищото, в 64-тата минута Мей центрира към Кая, който намали изоставането на третодивизионния тим. Това обаче не бе всичко. В 69-ата минута Фатих Кая направи така, че да попадне в заглавията на водещите германски медии. Нападателят излезе сам срещу Урбиг и не сбърка за 2:2.

Байерн опита да реагира моментално. Колосът получи още една дузпа в 75-ата минута, но този път изстрелът на Кейн бе отразен от представящия се прекрасно Щрицел. До изтичането на редовното време баварците пропускаха ли, пропускаха, но в 94-тата минута Хари Кейн измъкна отбора си от невероятен резил. Таранът засече с глава центриране отляво за крайното 2:3.

ОЩЕ: Байерн Мюнхен урежда още един нападател от Висшата лига, заформя се конкуренция за Кейн