"Измамихме" еврозоната": В какво състояние са парите на държавата? Анализ на Стоян Панчев (ВИДЕО)

​Още с приемането на бюджета беше ясно, че дефицитът няма да може да бъде 3%. Това заяви в предаването "Студио Actualno" икономистът Стоян Панчев, коментирайки парите на държавата за 2025-та година. Сега виждаме вече различни оценки дали дефицитът ще е 4.5% или 6% - това наистина зависи от пазарната конюнктура и поведението на властите, посочи той.

В дебрите на бюджета

Едно е ясно - ние на практика измамихме в кавички еврозоната и страните от еврозоната с един бюджет, който не е с дефицит от 3%, убеден е финансовият експерт. В момента реалният дефицит по последните данни на Министерството на финансите е 1.5%. Трябва да знаем, че има обаче скрити дефицити, да кажем, в здравеопазването, където има 400 млн. дефицит, който не се появява на този етап в данните на ведомството, каза Панчев.

"Имахме изненадващи инжекции с парите, които дойдоха от Дания, по линия на превъоръжаването и Украйна. Имаше едни пари, които дойдоха от БНБ. Това закърпва картинката, но ако наистина очакваме, както обикновено се случва във втората половина на годината, да има повече разходи, със сигурност вървим над 3%", подчерта експертът.

По думите на Стоян Панчев това, което може да доведе до изпълнението на 3% дефицит на бюджета, е някакво много голяма орязване на разходите, но не вървим в тази посока.

