Искал да бъде жена и да убие Тръмп: Стрелецът срещу деца в САЩ (ВИДЕО)

Местните медии потвърдиха, че името на стрелеца в американско католическо училище е 23-годишният Робин Уестман, съобщи британското издание "Гардиън". Уестман е израснал в Ричфийлд, като стана ясно, че е подал заявление в окръг Дакота за промяна на рожденото си име, тъй като се самоопределял като жена, според съдебни документи, получени от "Гардиън". Това искане е било удовлетворено през януари 2020 г.

Припомняме, че две деца загинаха, а десетки други са ранени при стрелба по време на литургия в католическо училище в Минеаполис.

ФБР заяви, че разследва тази стрелба като „акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици“. ОЩЕ: Касапница в католическо училище в САЩ: Мъж откри огън по децата (ВИДЕО)

Стрелецът желаел смъртта на Тръмп

Оказва се, че във видеоклип в YouTube от акаунт с името Робин Уестман, заподозреният стрелец е отправял политически послания в клиповете си, включително „убийте Доналд Тръмп“.

На един от пистолетите му има надпис „Израел трябва да падне, да освободи досиетата“, което е възможна препратка към досиетата на Епщайн.

Други съобщения, които изглеждат антисемитски, включват това, в което се казва „шест милиона не бяха достатъчни“, в очевидна препратка към Холокоста, и „Унищожете HIAS“, еврейска група за помощ на бежанци, пише "Телеграф".

Траур в Белия дом

Доналд Тръмп нареди знамената на Съединените щати пред правителствените сгради да бъдат спуснати наполовина в знак на уважение към засегнатите от масовата стрелба в Минеаполис. Президентът осъди убийствата като „безсмислени актове на насилие“ и постанови, че всички американски знамена върху правителствени сгради у нас и в чужбина ще бъдат спуснати до залез слънце на 31 август.

Папата също страда за семействата на жертвите

Папата изказва „искрени съболезнования“ на семействата на жертвите Папа Лъв XIV изрази съболезнованията си на всички засегнати от масовата стрелба. В телеграма, изпратена до архиепископ Бернар Хебда от Минеаполис, папата изрази своите „искрени съболезнования и уверение в духовна близост с всички засегнати от тази ужасна трагедия, особено със семействата, които сега скърбят за загубата на дете“, съобщи Vatican News. ОЩЕ: След стрелбата в американско училище: Мишел и Барак Обама се молят за децата