Атаката срещу "Северен поток": Списък на саботьорите и тяхната роля

В Германия следователи издадоха заповеди за ареста на шест украинци, заподозряни в атаката на "Северен поток" 1 и 2. Почти три години след разследването немските следователи установиха самоличността на всички лица, предполагаемо, участвали в операции по подривната дейност на газопроводи "Северен поток — 1" и "Северен поток — 2", предава ASTRA, позовавайки се на "Зюддойче Цайтунг“(SZ). Според журналисти заподозрените са се придвижвали из Полша с истински украински паспорти, но издадени на измислени имена. През лятото на 2024 г. един от заподозрените е бил откаран от Полша в Киев с колата на украински военен аташе, вероятно за да избегне арест, посочва SZ.

Как стигнаха до тях?

Групата се е състояла от опитни водолази, които работят в студена вода на дълбочина 80 метра. Те са използвали най-малко четири възривни устройства на тръбопровода - до 30 кг всяко; „Диверсантите са използвали ветрохода „Андромеда“, върху който са оставили следи, включително ДНК. Това е позволило на германските следователи да стигнат до Кузнецов.

The German newspaper Die Zeit has published details of the investigation into the explosions on the Nord Streampipelines in the fall of 2022.



Key points:



📍German investigators found many pieces of evidence on the yacht Andromeda, which was used to deliver explosives and divers… https://t.co/vslaFerCmU pic.twitter.com/WqbLzKdIHF — NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2025

Бял Citroën помогнал за проследяването на заподозрените — камера за наблюдение засякла колата близо до пристанището на остров Рюген две седмици и половина преди експлозиите, на 8 септември. Според разследването Andromeda е акостирал там. Колата е на куриерска фирма, а шофьорът свидетелства, че често е карал украински граждани от Киев до Германия.

Разследващите реконструираха маршрутите и идентифицираха пътниците, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, позовавайки се на материала на Die Zeit.

В допълнение към предполагаемия координатор Сергей Кузнецов, който наскоро беше арестуван в Италия, е имало експерт по експлозиви, капитан и четирима водолази, включително украинка, която е била част от екипа на частно водолазно училище в Киев. ОЩЕ: Украинец е арестуван в Италия заради взрива на "Северен поток"

Имената на шестимата заподозрени

Германските медии посочват имена на шестима души, за които следователи от германската федерална прокуратура са издали заповед за арест:

Сергей К., който преди това беше задържан в Римини, Италия. Той е на 49 години и е работил в СБУ. Както WSJ писа, мъжът също е пенсиониран капитан от Въоръжените сили на Украйна. Италианският вестник Corriere della Sera назова името на задържания. Според нея това е 49-годишен бивш офицер от СБУ с ранг капитан Сергей Кузнецов. Ръководил е диверсионна група от шест души. Италианската информационна агенция ANSA писа, че Кузнецов отхвърли повдигнатите срещу него обвинения и заяви, че е бил в Украйна по време на саботажа.

Владимир Журавльов е инструктор по гмуркане. Името му е известно, тъй като е първият заподозрян, а заповед за ареста му е издадена още през 2024 г. Тогава той живее в Полша, но местните власти отказват да го екстрадират. В резултат на това той напусна територията на ЕС.

Всеволод К. е украински военен, който изчезна във войната с Русия през 2024 г. на 52 години. Преди да бъде изпратен на фронта, той се обучава в Германия. Юри Т. е капитанът на палубата. Опитен ветроходец родом от Одеса, участвал в големи регати.

Валерия Т. е 40-годишна гмуркачка, украинска рекордьорка по дълбоководно гмуркане (104 метра). Източници на германски издания заявиха, че искат да отложат операцията поради лошо време, но жената убеди останалата част от групата.

Евгений У. е водолаз, преподавател в същото водолазно училище в Киев като Валерия Т. и Владимир Журавлев. Германските медии, позовавайки се на данни от разследването, пишат, че първоначално той е бил член на друга диверсионна група, която е трябвало да взриви Турски поток, но по неизвестни причини саботажът не е извършен.

Германските следователи също биха „много искали да говорят“ с 41-годишния Рустем А., пише Die Zeit. Той е бизнесмен, собственик на няколко фирми, сред които свинеферма и завод за термопомпи. Чрез една от фирмите му е платена яхта, на която са доставени експлозиви до мястото на саботажа. Германски журналисти дори отидоха в Киев, за да разговарят с Рустем К., но той отказа да общува с тях. ОЩЕ: Атаката срещу "Северен поток" 2: Следите, които доведоха до задържания в Италия украинец