Таро хороскоп за 29 август

Научете какво ви очаква този петък, 28 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Кралица на чашите, обърната

Овен, вие можете да виждате неща, които другите не виждат, а що се отнася до проницателността, се нареждате високо в списъка с наблюдателни типове личности. Днешното таро, Кралицата на чашите, обърнато, разкрива как можете да се научите да използвате това умение и да улесните живота си - а също така да бъдете подкрепящ приятел или партньор на другите.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 29 август 2025

Обърнете внимание на това, което хората правят, и им се доверете повече, отколкото на казаните думи. Може да разпознаете модел, който изисква от вас да се намесите и да предприемете действия. Когато някой се отдръпне или се държи дистанцирано, попитайте защо. Може да има причина и начин да му помогнете.

Днешната карта таро за Телец: Двойка жезли, обърната

Как взимате решения, Телец? Имате ли система? Може би предпочитате да обсъждате нещата или да слушате какво са направили другите, след като са тръгнали по вашите стъпки?

Днешното послание на таро с една карта за вас на 29 август, от обърната Двойка на Пръчките, е да бъдете безстрашни. Понякога страхът може да бъде маскиран от свръхусърдие, така че ако се окажете, че въртите колелото твърде дълго, направете нещо смело.

Още: Аспект на деня и фаза на луната на 29 август 2025 г. Не пропускайте невероятни възможности

Днешната карта таро за Близнаци: Влюбените

Бъдете щастливи с това, което имате. Понякога, когато получите картата таро „Влюбени“ в дневно четене, това може да означава, че вие ​​или някой друг си мисли, че тревата е по-зелена от другата страна.

Това може да се отнася до връзка на 29 август или може да е за нещо, което обичате и на което сте отдадени, но в момента не се чувствайте свързани с това, защото сте разсеяни от нещо друго. Днешното послание е да останете в настоящия момент. Често разсейването е мимолетно и скоро интересът ще отмине.

Днешната карта таро за Рак: Осъждане, обърнато

Още: Дневен хороскоп за 29 август 2025 г.

Рак, може да не мислите, че сте несигурни, но тези угризения на съмнение в себе си на 29 август може да поставят под въпрос това, което вярвате, че знаете. Може да сте на място, където познатото не е толкова кристално ясно за вас и се чудите дали може би не сте там, където трябва да бъдете.

В тези моменти на несигурност е нормално да си признаете, че се чувствате неразположени. Отделете време и си дайте пространство да обмислите как подхождате към нещата. Може би преминавате през процес, който ви позволява да растете.

Днешната карта таро за Лъв: Пет чаши, обърната

Практикувайте благодарност, Лъв. Днешното таро, обърнатата Пет чаши, е за това да бъдете благодарни и искрено да се наслаждавате на подаръците, които са ви дадени, колкото и малки или незначителни да изглеждат.

Още: Любовен хороскоп за СЕПТЕМВРИ 2025

Отделете време да отбележите всичките си благословии. Изречете ги на глас. Позволете си да правите нещата малко по-бавно на 29 август, за да можете да ги приемете и да оцените живота си по начин, по който не сте го правили в миналото.

Днешната карта таро за Дева: Седем чаши, обърната

Дева, ти си практична и имаш разумен ум. На 29 август твоята карта таро, Седемте чаши, обърната, потвърждава тези красиви черти, които притежаваш в себе си.

Може би не винаги чувствате, че другите виждат стойността на вашата педантичност; вселената обаче вижда и възнаграждава хората, които се грижат и се грижат за нещата, които са им поверени. Вършите добра работа.

Още: Византийски номер ще спретнат на Дева, Риби + още 2 зодии в утрешния ден

Днешната карта таро за Скорпион: Десетка пентакли

Скорпион, ти си паричен знак и си признат за това, че помагаш на другите да получат това, от което се нуждаят. Самото ти присъствие помага да се създаде сериозно отношение към парите и генерирането на печалби.

На 29 август мотивирате и вдъхновявате другите да подобрят навиците си на харчене или да спрат да бъдат небрежни с доходите си. Днес е чудесен ден да споделите идеи или неща, които научавате за икономиката, или добри практики с хора, които са отворени да ви изслушат.

Днешната карта таро за Стрелец: Шест мечове, обърната

Още: Последните дни на август ще донесат мечтаното спокойствие на 3 зодии

Вие сте свободомислеща и отворена зодия, така че когато се чувствате заседнали, има основателна причина. Може да не виждате изход и може да няма такъв в този момент. Все пак бъдете търпеливи.

На 29 август вашето таро отразява енергията на ситуация, която е непоклатима в момента; въпреки това, скоро ще видите промяна. Бъдете отворени и готови да действате, когато се появи възможност.

Днешната карта таро за Козирог: Върховната жрица

Козирог, всеки има нужда от приятел, който е интуитивен и мил. Може да откриете, че сте в състояние да се свържете с мекосърдечен и щедър човек, който е отзивчив благодарение на инстинктивните си черти.

На 29 август се вслушайте в предложения, дори и в момента да не ви се струват логични. Възможно е да се сблъсквате с енергията на Висша Жрица в живота си, която е там, за да ви предложи духовен урок или да ви помогне.

Днешната карта таро за Водолей: Кралица на жезлите, обърната

Водолей, днес може да се чувствате по-малко склонни да правите неща и по-възприемчиви и отворени да получавате от другите. Има време и място за всичко.

Ако чувствате, че трябва да седите отстрани, за да наблюдавате и да се учите, не се насилвайте да правите обратното. На 29 август, обърнатата Кралица на Жезлите ви кани да позволите на сърцето си да бъде ваш водач.

Днешната карта таро за Риби: Асо на жезлите

Това е ново начало за вас, Риби, и чиста история. Може да откриете, че можете да започнете нещо смислено от самото начало. Не е нужно да се отказвате от мястото, където сте, за да започнете отново и да се усъвършенствате.

Можете да започнете точно там, където сте сега. 29 август е нов ден и е важно да го прегърнете с пълна сила.