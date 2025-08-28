Среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин няма да има въпреки всичко, което Путин наобеща на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това смята германският канцлер Фридрих Мерц по време на брифинг с френския президент Еманюел Макрон. Припомняме, че на 15 август 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Владимир Путин, като американският лидер подчерта, че една от целите му е да организира тристранна среща, в която да участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Не му харесва

Седмица по-късно Тръмп призна, че Путин не искат да се среща със Зеленски, защото "не му харесва". Самият Зеленски нееднократно заяви публично, че руснаците дават отрицателни сигнали, относно срещите и по-нататъшното развитие на събитията, припомня РБК-Украйна.

Президентът на Финландия Александър Стуб, заяви, че руският диктатор Владимир Путин нарочно поставя условия, които не е възможно да бъдат приети. Министър-председателят на Канада Марк Карни смята, че Путин се страхува да се срещне със Зеленски, за да обсъди условията за прекратяването на войната.

