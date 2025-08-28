Веласкес направи реална дисекция на "Синя лято 2025" и засипа феновете на Левски със суперлативи

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю след края на европейското участие на "сините" за този сезон. Специалистът призна разликата в нивата между българския колос и АЗ Алкмаар, както и ролята на допуснатите рано-рано две попадения в реванша. Испанецът разясни подробно решенията си за титулярния състав, а в заключителните си думи засипа със суперлативи публиката на Левски.

Веласкес призна разликата с АЗ Алкмаар

„Трябва да изходим от факта, че има сериозна разлика в нивото. В първия мач не се усети тази разлика. Първите шест минути днес решиха всичко. Реалността е, че влязохме много лошо в мача. Този отбор не ти прощава. Отборът опита, но до почивката бяхме деморализирани. Не бяхме прецизни нито с топката, нито без нея. През втората част бяхме съвсем различен отбор“, започна Веласкес след поражението на Левски от АЗ Алкмаар.

„Трябваше да играем за публиката, да не губим идентичността си, да забравим първото полувреме и да играем заедно. Играчите се справиха много добре до края на мача, опитаха се да подобрят резултата. Това беше реалността. При възстановяването на контузените играчи, трябва да сме максимално внимателни, това са отделни случаи. Едно е медицинския доклад, друго е игровият. Имаше риск, ако бяхме пуснали Сангаре и Костадинов от самото начало. Сангаре не игра в нито един мач три седмици. В понеделник, когато беше най-тежката тренировка, той не взе участие заради пренатоварване. Изключително високо ценя усилията на Костадинов. При определено развитие, можехме да му дадем 15-20 минути, но решихме да не рискуваме", обясни той.

Макун не е тренирал

„Макун пропусна две тренировки заради лични причини. Решихме да заложим на друг играч, който тренира на пълни обороти през цялата седмица. Можем да сме горди от играчите за Европа по време на тези осем мача в Европа. Когато толкова много фенове пътуват, съм тъжен, че не накарахме тази прекрасна публика поне да има надежда до последния сигнал. Направихме добра кампания в Лига Европа и Лигата на конференциите. Срещу Сабах бяхме по-добри, изключително представяне срещу Апоел Беер Шева, отлична игра срещу Брага, но малко не ни достигна или дузпата, за която говорихме. В този елиминационен кръг първият мач реши всичко", върна лентата назад испанецът.

„Ако бяхме влезли в реванша с равенство, трябваше да имаме много добър ден, за да продължим, а те да имат много лош ден. Имахме нужда и от мъничко късмет. Изиграхме много силно първия мач, липсваше ни шанс. В шестата минута днес всичко беше ясно. Това е отбор, който не ти прощава грешките. Честно казано, много съм горд от тези играчи и от тази велика публика, която имаме", отбеляза треньорът на Левски.

Веласкес настръхна, докато говори за публиката

„Тези фенове са много важни за нас. Настръхвам, когато говоря за тези неща. Дано съвсем скоро да можем да зарадваме тази публика и да покажем, че този отбор може да постигне големи неща. В два работни дни пътуват над 1000 души, във всеки мач ще изядем тревата, за да сме на нивото на публиката. Ще направим всичко възможно, което зависи от нас. Нашата основна работа е да се раздадем на 100%“, завърши Хулио Веласкес.

