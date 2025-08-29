Войната в Украйна:

Български "лъвици" се класираха на европейски финал по баскетбол и ще играят с елитни отбори

29 август 2025, 00:22 часа 312 прочитания 0 коментара
Български "лъвици" се класираха на европейски финал по баскетбол и ще играят с елитни отбори

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години се класира за финала на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Момичетата на селекционера Лилия Георгиева победиха Швейцария с 60:52 (11:20, 16:9, 11:8, 22:15) във втория полуфинал и си спечелиха място в елитната дивизия "А" от следващата година.

Завръщането в елита на Стария континент идва след 12-годишна пауза, а националките ще добавят първи медал на сметката си от 2012 година насам, когато спечелиха сребро в дивизия "Б", както и втори при 16-годишните. В битката за титлата в петък (29 август) от 20:30 часа българките ще се изправят срещу Литва.

Националките бяха догонващи в резултата до началото на второто полувреме. Те преодоляха няколко критични момента през първото полувреме, като във втората част швейцарките дръпнаха с 14 точки, но до почивката тимът на България намали изоставането си до 2 точки - 27:29.

Последва оспорвана трета четвърт, в края на която българките имаха точка аванс - 38:37, а в последните 10 минути те овладяха контрола върху срещата и записаха преднина от 12 точки.

Габриела Коцева бе най-резултатна за успеха на българския състав със 17 точки, от които 5 тройки, а овладя и 4 борби. Катрина Бозова се отличи с 10 точки, 7 борби и 5 асистенции. За Швейцария Сция Сърданович реализира 13 точки, 8 борби и 7 асистенции.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по баскетбол информация 2025
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес