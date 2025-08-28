Шкендия измъчи Лудогорец, но два гола в продълженията пратиха „орлите“ в Лига Европа

Шампионът на България Лудогорец ще играе в основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Това стана факт, след като „орлите“ отстраниха северномакедонския Шкендия Тетово в плейофите на надпреварата с общ резултат 5:3. Първата среща в Скопие завърши при резултат 2:1 за домакините, но в реванша момчетата на Руи Мота победиха с 4:1 след продължения и по този начин си гарантираха мястото в Лига Европа.

Лудогорец вкара два гола преди почивката

Двубоят стартира отлично за Лудогорец, след като разградчани поведоха още в 9-ата минута. Едвин Куртулуш се възползва от лошо избита от вратаря на Шкендия топка и от близко разстояние направи резултата 1:0. Само 180 секунди по-късно „орлите“ бяха близо до второ попадение, но ударът на Видал срещна страничния стълб.

Лудогорец продължи да натиска съперника си и стигна до няколко добри ситуации, които обаче не успя да реализира. Все пак в 24-ата минута домакините вкараха втори гол. Той бе дело на Ивайло Чочев, който се възползва от отлично подаване на Дуарте. До края на първата част повече голове не паднаха и двата тима се прибраха в съблекалнята при резултат 2:0 за българския тим.

💪 Край на мача. Победа за Лудогорец с 4:1 ⌨️ Какво се случи по време на мача 👉... Posted by PFC Ludogorets 1945 on Thursday, August 28, 2025

Шкендия върна едно попадение през втората част

Първото по-опасно положение през втората част бе на сметката на Шкендия, след като Фабрис Тамба стреля от малък ъгъл, но Серджио Падт спаси. Малко по-късно отново стражът на разградчани се намеси добре. В 64-ата минута Лудогорец капитулира. Ибрахими намери по отличен начин Тамба, който с много прецизен удар матира вратаря на „орлите“.

След попадението българският шампион вдигна оборотите и потърси нов гол, но така и не успя да преодолее вратаря на Шкендия. Няколко минути преди края Петър Станич можеше да отбележи за Лудогорец, но ударът му бе отразен от Бубакар Гайе. Секунди след това Тамба прехвърли Падт, но топката мина покрай вратата. Така се стигна до продължения.

Лудогорец вкара още два гола в продълженията

В началото на първото продължение Текпетей бе близо до гол. Ударът му от разстояние обаче бе отразен от стража на гостите. Малко по-късно Станич можеше да се разпише, но и той не успя. Натискът на „орлите“ даде резултат и те поведоха в 99-ата минута, след като Текпетей се разписа с мощен изстрел от разстояние.

Малко след старта на второто продължение Лудогорец бе близо до четвърти гол, но удар на Текпетей се отразен от Бубакар Гайе. Шкендия отговори с изстрел на Кака. Падт обаче внимаваше и изби. В третата минута на даденото от съдията добавено време "орлите" вкараха четвърти гол. Той бе дело на Ерик Биле, който оформи крайното 4:1 за разградчани.

ОЩЕ: Домусчиев готви сделка с Венци Стефанов: Лудогорец хареса бижу на Славия