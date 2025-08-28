Войната в Украйна:

Украйна взриви ключова инфраструктура в Русия (ВИДЕО)

28 август 2025, 21:12 часа 863 прочитания 0 коментара
Украйна взриви ключова инфраструктура в Русия (ВИДЕО)

Сутринта на 28 август 2025 г. на територията на Русия е взривена и унищожена инфраструктурата на ключовата жп станция "Твер", съобщи УНИАН, като се позовава на източници от ГРУ на министерството на отбраната на Украйна. Атаката срещу станцията е станала около 5 часа сутринта. На видеото се вижда, че под цистерните, пълни с гориво, е заложен взрив. 

14-годишен бе обявен за терорист в Русия (ВИДЕО)

Взривяването

Русия удари разузнавателен кораб на ВМС на Украйна (ВИДЕО)

"След няколко секунди се случи мощен взрив чрез дистанционна детонация на заряда.", информира източникът. По информация на събеседник от ГРУ на МО на Украйна атаката срещу възловата станция "Твер" е част от комплекс мероприятия по унищожаването на логистични възможности на държавата-агресор в снабдяването на окупационите войски с горивно-смазочни материали, боеприпаси и личен състав.

Полша подкрепи украинския командир, който каза на Унгария да си завре санкциите където слънцето не грее

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Украйна взрив война Украйна Твер
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес