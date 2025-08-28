Украйна взриви ключова инфраструктура в Русия (ВИДЕО)

Сутринта на 28 август 2025 г. на територията на Русия е взривена и унищожена инфраструктурата на ключовата жп станция "Твер", съобщи УНИАН, като се позовава на източници от ГРУ на министерството на отбраната на Украйна. Атаката срещу станцията е станала около 5 часа сутринта. На видеото се вижда, че под цистерните, пълни с гориво, е заложен взрив.

Взривяването

"След няколко секунди се случи мощен взрив чрез дистанционна детонация на заряда.", информира източникът. По информация на събеседник от ГРУ на МО на Украйна атаката срещу възловата станция "Твер" е част от комплекс мероприятия по унищожаването на логистични възможности на държавата-агресор в снабдяването на окупационите войски с горивно-смазочни материали, боеприпаси и личен състав.

Ukrainian military intelligence operatives destroyed key infrastructure at the Tver railway junction, RBC-Ukraine reports. In a daring early-morning operation, explosives were planted beneath tanker cars and remotely detonated, severely disrupting rail logistics deep within… pic.twitter.com/YXEH3yG7X0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

