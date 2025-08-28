Войната в Украйна:

28 август 2025, 22:57 часа 271 прочитания 0 коментара
Арда помечта за Европа, но кошмарно начало и глупав червен картон сложиха край на приказката

Арда Кърджали приключи европейското си участие през този сезон. "Небесносините" отстъпиха с 1:2 в реванша срещу Ракув от плейофа за влизане в основната фаза на Лига на конференциите и с общ резултат 1:3 отпаднаха от надпреварата. Гостите откриха още във втората минута чрез Петер Барат, който реализира с помощта на рикошет. В 59-ата минута резервата Антонио Вутов възстанови паритета от дузпа. Не след дълго Георги Николов си изкара втори жълт картон и остави Арда с десет души на терена. В добавеното време Лопес също се разписа от 11-метров наказателен удар, гарниран с червен картон на Димитър Велковски.

Приказката на Арда в Европа приключи

Гостите стартираха срещата по мечтан начин. Барат стреля от дъгата на наказателното поле, топката рикошира и се оплете в мрежата за 0:1. Малко по-късно стражът на домакините се намеси при изстрел на Брунес. В средата на полувремето Юсеин тества късмета си. Треловски обаче отрази. В 39-ата минута Ракув изтърва добър шанс. Удар с глава на Пиенко излезе в аут.

Окачените бутонки

Първият четвърт час на второто полувреме се оказа щастлив за момчетата на Тунчев. Зоран Арсенич събори Димитър Велковски в наказателното поле, а главният съдия посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби появилият се от скамейката Вутов, който възстанови паритета.  И тъкмо когато Арда бе в подем, Георги Николов си изкара глупав втори жълт картон и остави тима си с десет души на терена.

Въпреки числения пасив кърджалийци продължиха да атакуват. Изстрел на Ковачев мина на сантиметри от целта. В 84-тата Господинов остави българския тим в играта. Стражът се намеси два пъти в ситуации 1 срещу 1. Не след дълго той отново се отличи с намеса. В добавеното време Анатолий Господинов бе пробит от бялата точка. Дузпата за Ракув бе гарнирана с червен картон за Велковски. Ударът на Лопес бе париран от българския страж, но топката се върна в нападателя, който оформи крайното 1:2.

Джем Юмеров
