28 август 2025, 21:53 часа 454 прочитания 0 коментара
Белият дом реагира на смъртоносната руска атака срещу Киев (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е недоволен от руския удар по Киев, но не е изненадан. По-рано специалният пратеник за Украйна Кийт Келог осъди действията на Русия и заяви, че "тези вопиющи атаки заплашват света, към който се стреми президентът на САЩ." В отговор на въпрос дали е съгласна с Келог говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви: "Въпросът не е в това дали съм съгласна, а какво мисли президентът. Зная, какво мисли той, защото говорих с него за това. Той е недоволен от тази новина, но не е изненадан."

Повече от всеки друг

Левит напомни, че Русия удари Киев, а Украйна атакува руски нефтени заводи. В резултат на атаката на украинците са били изведени от строя 20% от нефтопреработвателните мощности на Русия. "Президентът внимателно следи ситуацията и за съжаление убийствата ще продължат, докато войната продължава. Именно затова той иска тя да свърши и работи над това повече от всеки друг", каза още Левит.

Ударът по Киев

Припомняме, че в нощта на 28 август 2025 г. руските окупатори изстреляха почти 600 дрона и 31 ракети. Основната цел беше Киев. До момента има информация за 21 загинали. Сред тях - четири деца.

По думите на украинския президент Володимир Зеленски атаката показва, че руският диктатор Владимир Путин избира балистиката вместо мира.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
