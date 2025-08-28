Рекорден спад в рафинирането на петрол в Русия. Търговията с Китай също се е свила значително

Руската икономика продължава да се сблъсква със сериозни неприятности, главно заради точните украински въздушни удари, които поразяват рафинерия след рафинерия на руска територия. Лоши новини за Путинова Русия обаче идват и от Китай - търговският обмен между двете държави се свива.

Според изчисления на Reuters, през август украинските дронове са извадили от строя 17% от капацитета за рафиниране на петрол в Русия. Това са 1,2 млн. барела на ден. Русия е опитала да компенсира и общо е стигнала до 6,4 млн. тона преработен суров петрол през август, което е с над 65% повече от първоначални прогнози предвид факта, че сега е сезонът на годишните ремонти в руските рафинерии. Но 3,1 млн. тона, които са могли да бъдат преработени, не са преработени - заради ефекта "Украйна". Спадът в общата преработка всъщност е 48%! Това надхвърля дъната, достигнати от руската рафинираща индустрия през май 2020 г. поради COVID-19 и през май 2022 г. след руската инвазия в Украйна, и е с 54% по-ниско ниво от юли, показват изчисленията.

Лоши новини за Путин и от Китай

Търговският обмен между Китай и Русия се свива и това е тенденция, която руският диктатор Владимир Путин ще се стреми да спре с визитата си следващата седмица в Китай. Между януари и юли търговията между двете държави се е свила с 8,1%, сочат данни на китайските митнически служби, цитирани от Reuters.

Износът на горива от Русия за Китай е спаднал с почти 20% през този период, вносът на смартфони и компютри е спаднал с 27,5%, а вносът от Китай на превозни средства, включително леки автомобили, трактори и търговски камиони, е спаднал с 46% до общо 5,8 милиарда долара. За сметка на това Русия е увеличила износа на алуминий, мед и никел за Китай, с което затвърждава тенденцията да се превръща в суровинен придатък на втората най-мощна икономика в света.

Миналата седмица руският министър на промишлеността и търговията Антон Алиханов обвини санкциите на Запада и нестабилността на пазарите за спада в двустранната търговия. "Наблюдаваме и постепенно насищане с китайски продукти в определени пазарни сегменти", каза той на бизнес форум в Казан.

Освен всичко друго, Москва е на нокти и защото така и не може да реализира газовия проект "Силата на Сибир 2" - Китай иска руснаците да платят за изграждането на газопровода и не отстъпва.

