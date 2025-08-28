Изтребител се разби в Полша (ВИДЕО, 18+)

Изтребител F-16 се разби по време на подготовка за авиошоу. Трагичният инцидент е станал в град Радом, Полша. Според полските медии RMF 24 и Gazeta Wyborcza, катастрофата е станала вечерта на 28 август 2025 г., около 19:30 часа. Пилотът на изтребителя е загинал. На видеокадрите се вижда как самолетът F-16 се насочва към земята с висока скорост. В един момент самолетът се удря в пистата и се запалва.

Kolejne nagranie katastrofy polskiego F16 z Radomia. pic.twitter.com/kXrnYMMCia — Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025

Причината

Министърът на отбраната на страната Владислав Косиняк-Камиш се е отправил към мястото на трагедията. Все още не е известно какво точно е причинило катастрофата. Полковник Кристиан Зец от фондация „Алиот“, бивш командир на 32-ра тактическа авиационна база в Ласк, предположи в коментар пред RMF FM, че пилотът вероятно е допуснал грешка.

