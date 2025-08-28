Щастлив, че столът му не се разклати: Треньорът на Лудогорец обясни защо "орлите" трепереха до последно

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота даде своето мнение след класирането на "орлите" в Лига Европа. Специалистът, чийто стол при отпадане от втория по сила европейски турнир сериозно щеше да се разклати, остана доволен от себераздаването на възпитаниците си. Въпреки това наставникът на "зелените" отчете силния период на Шкендия, при който Лудогорец започна лесно да губи топката и инкасира попадение.

Руи Мота след успеха на Лудогорец над Шкендия

"Направихме много добро първо полувреме. Подобрихме се спрямо първата среща. През второто полувреме започнахме да губим топки, да допускаме грешки и по този начин изпуснахме контрола върху мача. В този момент Шкендия вкара своето попадение. Моите играчи работиха много, за да елиминираме този съперник. Поздравявам ги, щастлив съм за тях", започна Мота след победата на Лудогорец над Шкендия.

"Започнахме да губим лесно топката и те осъществиха някои контраатаки. Това беше труден момент за нас, но след това намерихме нашия ритъм. В продълженията доминирахме и заслужавахме да продължим напред. Това, което направи отборът в Скопие, трябваше да бъде заличено. Определено не е лесно да печелиш в продълженията. Играчите се борят винаги докрай и затова го правят възможно", смята той.

"За нас най-важното е, че сме в Лига Европа", отговори лаконично треньорът на Лудогорец на въпрос за мечтан съперник в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир.

