Тунчев: Не заслужавахме да загубим, но Арда напуска Лига на конференциите с гордо вдигната глава

Старши треньорът на Арда - Александър Тунчев, даде своето мнение след отпадането на кърджалийци от Лига на конференциите. Според специалиста "небесносините" не са заслужавали да загубят реванша у дома срещу Ракув, тъй като са създали ситуации, но червеният картон на Георги Николов е преобърнал развоя на събитията. Бившият бранител смята, че донякъде и липсата на късмет е изиграла роля. Арда обаче напуска турнира с гордо вдигната глава.

Тунчев: Апетитът идва с яденето

"Емоциите са силни. Не мисля, че заслужавахме да загубим и да завършим по този начин като изключим първите 20 минути. След това мисля, че бяхме отборът, който се опитваше и контролираше нещата. Създадохме ситуации, отбелязахме гол. След това отидохме в другата крайност - ситуация, в която Жоро може би си изпусна нервите и получи червен картон", започна Тунчев след поражението на Арда от Ракув.

"Донякъде и късметът ни липсваше. Футболът е игра на грешки и ние допуснахме неточности. Аз ги поздравих вътре момчетата. Дори с 10 човека пресирахме. Излизаме с гордо вдигната глава от този турнир. Трябва да се учим от грешките. Този опит, който придобихме надявам се, че ще ни помогне да израснем. Чака ни доста труден мач в българското първенство. Не само неделният, но и следващите. Надявам се, че играта ни в Европа ще ни повлияе позитивно", изрази надежда той.

"Не отстъпвахме много от нашите съперници, които бяха много опитни с изключение на Кауно Жалгирис. Показахме, че сме равностойни. Апетитът идва с яденето. Ще направим всичко възможно да стигнем до мачове, които ще ни позволят и следващата година да играем в Европа. Знаем, че няма да е лесно, но няма да се отказваме и ще гоним нашите цели", завърши треньорът на Арда.

ОЩЕ: Надеждите за европейско чудо на Левски бяха попарени до 6-ата минута! АЗ Алкмаар разби "сините"