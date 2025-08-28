Войната в Украйна:

Тунчев: Не заслужавахме да загубим, но Арда напуска Лига на конференциите с гордо вдигната глава

28 август 2025, 23:42 часа 90 прочитания 0 коментара
Тунчев: Не заслужавахме да загубим, но Арда напуска Лига на конференциите с гордо вдигната глава

Старши треньорът на Арда - Александър Тунчев, даде своето мнение след отпадането на кърджалийци от Лига на конференциите. Според специалиста "небесносините" не са заслужавали да загубят реванша у дома срещу Ракув, тъй като са създали ситуации, но червеният картон на Георги Николов е преобърнал развоя на събитията. Бившият бранител смята, че донякъде и липсата на късмет е изиграла роля. Арда обаче напуска турнира с гордо вдигната глава.

Тунчев: Апетитът идва с яденето

"Емоциите са силни. Не мисля, че заслужавахме да загубим и да завършим по този начин като изключим първите 20 минути. След това мисля, че бяхме отборът, който се опитваше и контролираше нещата. Създадохме ситуации, отбелязахме гол. След това отидохме в другата крайност - ситуация, в която Жоро може би си изпусна нервите и получи червен картон", започна Тунчев след поражението на Арда от Ракув.

Окачените бутонки

"Донякъде и късметът ни липсваше. Футболът е игра на грешки и ние допуснахме неточности. Аз ги поздравих вътре момчетата. Дори с 10 човека пресирахме. Излизаме с гордо вдигната глава от този турнир. Трябва да се учим от грешките. Този опит, който придобихме надявам се, че ще ни помогне да израснем. Чака ни доста труден мач в българското първенство. Не само неделният, но и следващите. Надявам се, че играта ни в Европа ще ни повлияе позитивно", изрази надежда той.

"Не отстъпвахме много от нашите съперници, които бяха много опитни с изключение на Кауно Жалгирис. Показахме, че сме равностойни. Апетитът идва с яденето. Ще направим всичко възможно да стигнем до мачове, които ще ни позволят и следващата година да играем в Европа. Знаем, че няма да е лесно, но няма да се отказваме и ще гоним нашите цели", завърши треньорът на Арда.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Надеждите за европейско чудо на Левски бяха попарени до 6-ата минута! АЗ Алкмаар разби "сините"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Александър Тунчев Лига на конференциите Арда Кърджали
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес