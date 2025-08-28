Официално откриха новата детска градина "Слънчице" в град Костинброд (ВИДЕО)

С молитва за здраве, отслужена от Негово Светейшество Даниил Патриарх Български и Митрополит Софийски, и със символично разрязване на празнична лента беше открита новата детска градина “Слънчице” в град Костинброд.

На официалната церемония присъстваха министър-председателят на Република България Росен Желязков, министърът на образованието Красимир Вълчев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, началникът на Регионалното управление на образованието Росица Иванова, началникът на Националната служба „Охрана“ генерал-майор Емил Тонев, както и представители на държавни институции, политически сили и общински съветници.

"Град Костинброд е част от една от най-бързо развиващите се общини не само в София-област, но и в региона. Община, която стана притегателен център не само за много бизнеси и предприятия, но и за много семейства“, каза кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов. Той благодари на всички институции и участници, помогнали за реализирането на проекта.

В новооткритата градина са обособени шест групи, четири от тях градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца. Детска градина „Слънчице“ е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2025 г. на Министерството на образованието и науката.

