Таро хороскоп за март: Една зодия я чака голяма любов, а други две – грандиозен скандал

Нямаме търпение да дойде пролетта. Какво можем да очакваме през този първи, малко по-топъл месец от годината? Попитахме картите таро за техните съвети за всяка зодия. Ето какво се падна!

Овен - Рицар на монетите

Картите показват време на интензивна работа за постигане на целите ви. Март може да е време да се заемете с неща, които, макар и да изглеждат досадни и отнемащи време, ще дадат осезаеми резултати. Край на отлагането и извиненията! Край на надеждата, че нещата ще се разрешат сами. Време е да запретнете ръкави и да предприемете действия сами, ако искате всичко да се получи така, както искате. Внимавайте обаче да не се пренапрягате – а вие сте склонни да го правите. Ако се преуморите, ще загубите мотивация и ще се върнете в изходна позиция. Имате обаче чудесна способност да усещате кога ви е писнало и кога прекалявате – слушайте внимателно.

Още: Паричен талисман за всяка зодия: Какво да сложите в портфейла си, за да забогатеете

Телец - Шест жезли

Март ще бъде време на голям триумф за вас. Предходните месеци може да са били трудни за вас, изпълнени с конфликти и вътрешна борба между това да правите това, което искате, и това, което е правилно. Вие печелите, но само вие знаете колко ви е струвало. Отделете малко време, за да се насладите на тази победа! Дори и сега да се чувствате изтощени или дори да съжалявате, че сте се отказали от нещо, което е било важно за вас, намерете начин да отпразнувате – може би планирайте малко пътуване, което все отлагате?

Близнаци - Двойка пентакли

Още: За 3 зодии се отваря портата на паричното изобилие

През март ще се изправите пред труден избор между две еднакво изкушаващи опции. Може да става въпрос за материални неща или семейство – съдбата ще ви принуди да вземете страна или да инвестирате в нещо, което вече не може да чака. Това ще изисква гъвкавост и баланс. Тази карта също така показва, че имате много задачи в момента – може да чувствате, че всеки иска нещо от вас, а вие нямате ресурсите да се ангажирате с всичко еднакво. Най-добрият съвет? Не бързайте. Ако не е нужно, не вземайте решения веднага. Тази нестабилност ще отмине, хаосът е временен и освен това сте родени да се справяте с много неща едновременно, защото сте правили това през целия си живот. Можете да се справите!

Рак - Справедливост

През март ще успеете да подредите много неща. Картите предлагат известна яснота по въпроси, които може би са били хаотични. Идва времето, когато най-накрая ще се изправите пред това, което е било отлагано или заметено под килима. Въпреки че това видение може да ви се стори ужасяващо, то най-накрая ще ви даде ясна визия. Конфронтациите могат да бъдат болезнени, защото ви принуждават най-накрая да вземете решение, а преглеждането на опции създава илюзията за много възможности. Но не се страхувайте от истината. Най-накрая ще ви даде емоционалния мир, от който толкова отчаяно се нуждаете в живота.

Лъв - Деветка пентакли

Още: Джони Деп създаде изумителни творби, вдъхновени от картите Таро (ВИДЕО)

Март ще ви изправи пред собствените ви убеждения за собствения ви комфорт. Дали е приятен пашкул, където посрещате приятели, или крепост, в която се заключвате? Картите предсказват внезапен приток на пари, потоп от лукс и финансова печалба, но ви насърчават да помислите за целта на това събитие. Ще ви пресече ли пътя богат непознат и ще превърне ли живота ви в приказка? Или може би, изкушени от перспективата за комфорт, ще разширите границите си за него? Едно е сигурно - няма да има по-добро време да си купите лотариен билет!

Дева - Две чаши

Марш на любовта! Картите предсказват възможността за връзка, основана на споделяне, хармония и равенство – точно това, за което мечтаете. Приближава се човек, който ще ви даде чувство за сигурност, но няма да ограничи свободата ви. Това не е задължително да е романтично познанство, може да е и някой, когото сте срещнали на работа или на курс – съдбата ще ви постави до някого, с когото ще почувствате връзка, която ще се развие естествено и с уважение към вашите нужди.

Още: Картите Таро не са били предназначени за гадания

Везни - Пет меча

Някоя връзка в живота ви генерира много стрес. Може би имате някой в живота си, който винаги трябва да е прав или който създава конфликт и не може да бъде избегнат. Март изглежда като време, когато ще се сблъскате с някого, който по някаква причина е изключително труден противник за вас – може би защото е и много близък? Или може би защото борбата с него противоречи на вашата приятна природа? Неща, които смятате за решаващи, ще бъдат заложени на карта. Грижете се за себе си и не се страхувайте да говорите за нуждите си. Може би понякога си струва да оставите нещата да се разпаднат, за да започнете наново, по ваши собствени условия?

Скорпион - Кралица на монетите

Предстоящият месец ще ви донесе стабилността, от която толкова отчаяно се нуждаете – но тя няма да бъде студена или пресметлива стабилност. Картите ви виждат като човек, който може да се грижи за другите, но този месец най-важното ще бъде дали можете да се грижите за себе си също толкова нежно. Може да се появи темата за финанси, инвестиции, жилище или работа – нещо, което изисква зрели решения и дългосрочно мислене. Картите също така показват, че някой може да потърси вашата подкрепа. Не забравяйте обаче: не е нужно да бъдете убежище за всички. Първо, уверете се, че ресурсите ви са пълни.

Още: Важна промяна и успех с парите - ето какво още вещаят картите Таро за седмицата

Стрелец - Десетка чаши

Март ще бъде много щастлив месец за вас – и щастие, което не е моментна еуфория, а дълбоко чувство, че сте на правилното място. Картите предсказват емоционално удовлетворение, общност и близост. Може да изпитате момент, в който внезапно осъзнаете колко много вече имате. Връзките ще станат по-леки и конфликтите може да се разсеят. Също така е подходящ момент да поговорим за бъдещето – за съвместния живот, пътуванията и плановете за следващите години.

Козирог - Крал на пентаклите

Пролетта ще ви донесе нов тласък в професионални или финансови въпроси. Това е енергията на началото – може да се появи ново предложение за работа, курс, който ще ви отвори врати, или идея с огромен потенциал. Това ще бъде месец на учене и инвестиране в себе си. Дори ако вече сте експерт в своята област, картите насърчават смирението и любопитството – някой по-млад или по-малко опитен може да донесе нещо много ценно във вашия свят. Търпението също е важно – това, което посеете сега, няма да даде плод веднага, но има потенциала да се превърне в солидна основа за години напред. А вие знаете най-добре как да изградите неща, които ще траят.

Водолей - Паж на жезлите

Март ще събуди искра във вас. Ще се появят вълнение, нови идеи и спонтанни решения, които ще тласнат живота ви в неочаквана посока. Може да почувствате прилив на смелост да направите нещо, за което отдавна мислите, но не сте имали време или ресурси да започнете. Може също така да срещнете някого – може би някой ще влезе в живота ви и ще донесе усещане за приключение. Ако сте в сериозна връзка, тази карта предвещава възраждане и завръщане на страстта. Само се пазете от краткотрайния ентусиазъм. Това е чудесно време да започнете, но си струва да помислите как да поддържате пламъка, след като първоначалното вълнение отшуми. Помислете какво ви помага да останете отдадени и го потърсете в себе си в моменти на съмнение.

Риби - Магьосникът

Март ще бъде белязан от картата Магьосник, която предвещава време на висока свобода на действие и инициативност. Това ще бъде подходящ момент най-накрая да започнете да прилагате плановете, които разработвате от началото на годината. Ароматът на пролетта във въздуха ще ви вдъхнови да действате, а нарастващата слънчева светлина ще ви помогне да се съсредоточите и да намерите енергията за действие. Ако има разговор, който отлагате – на работа, във връзка или в бизнеса – март ще бъде подходящ момент най-накрая да говорите директно. Риск? Понякога твърде много свобода на действие и ентусиазъм ни правят лоши слушатели, дори манипулатори. Ако срещнете съпротива, оставете я да си тръгне. Продължете бавно и внимателно.