Утре Лъв, Везни + още 2 зодии ще разберат, че понеделник си е понеделник, дори да е празничен

Утре е понеделник – може би най-омразният ден от седмицата за повечето хора, защото винаги ни връща към ритъма, задачите и онова леко напрежение, което идва след по-спокойните дни. Този път обаче понеделникът е по-особен, защото е празничен и почивен ден, понеже идва точно след Великден. На теория това звучи прекрасно – още малко време за отдих, още малко леност, още малко бягство от делничното. Само че понеделник си има свой характер и дори когато е облечен в празнични дрехи, пак намира начин да ни напомни, че някои неща не могат да чакат. За някои зодии утрешният ден няма да мине само в козунаци, боядисани яйца и следпразничен рахат, защото ще се появят задължения, които няма как да бъдат пренебрегнати.

Овен

Овенът ще се събуди с ясната нагласа, че иска да изкара деня максимално лежерно, но още преди обед ще му стане ясно, че има куп дребни, но важни задачи, които не могат повече да се отлагат. Първо ще се появи нещо у дома, което е било оставено „за след празниците“, после ще се сети за ангажимент към близък човек, а накрая ще се окаже, че трябва да довърши и нещо лично, което упорито е бутал настрани. Това ще го изнерви, защото Овенът трудно приема, че почивният ден може да му поставя рамки и да го кара да влиза в режим на действие.

Вместо спокоен празничен понеделник, той ще получи ден, в който ще трябва да оправя, подрежда и отметне неща, които сам е оставил да се трупат. В един момент ще му се стори, че денят направо му се подиграва, задето е вярвал, че ще мине леко и безметежно. Така Овенът ще разбере, че понеделникът, макар и празничен, пак умее да подсеща човека какво не е свършил навреме.

Лъв

Лъвът ще влезе в деня с голямото желание да се наслади на празничната атмосфера и да остане далеч от всичко досадно, но понеделникът няма да му позволи да остане само в красивата страна на живота. Ще се наложи да обърне внимание на неща, които иначе не му се правят – като уреждане на семейна организация, поемане на отговорност за общи планове или решаване на домашен въпрос, който всички други удобно ще оставят на него. Това ще го подразни, защото Лъвът ще има чувството, че точно когато му се иска да бъде просто в добро настроение, от него се очаква да държи нещата под контрол.

Вместо да бъде само празничен и лек, денят ще го постави в ролята на човек, който трябва да внесе ред и яснота там, където останалите предпочитат да се правят, че проблем няма. Първоначално той ще се съпротивлява вътрешно, но после ще поеме нещата, защото няма да търпи хаос около себе си. И така Лъвът ще усети по съвсем земен начин, че понеделникът си остава ден на отговорности, дори когато календарът му дава право на почивка.

Везни

Везните ще си представят, че този празничен понеделник ще им даде шанс за повече красота, спокойствие и уют, но реалността бързо ще ги върне към задължения, които няма как да бъдат заметени под килима. При тях денят ще напомни за себе си най-вече чрез отложени разговори, стари уговорки и нуждата да се вземе решение по тема, която дълго е била отлагана за „по-подходящ момент“. Именно този момент ще дойде утре и Везните няма да могат повече да се крият зад усмивки, добър тон и надеждата, че нещата сами ще се наредят.

Това ще ги натовари, защото те обичат хармонията, а денят ще ги подтикне точно към онези действия, които леко разклащат равновесието. Вместо да си почиват истински, ще трябва да сложат ред в отношения или в лична ситуация, която вече не търпи увъртане. Така Везните ще разберат, че и най-красивият празничен ден не отменя нуждата човек да свърши това, което е длъжен да изясни.

Стрелец

Стрелецът ще посрещне деня с голям мерак за свобода, движение и празнична лекота, но още в първата половина на деня ще се окаже, че има съвсем прозаични неща за вършене, които не могат да чакат следващия удобен момент. При него понеделникът ще напомни за себе си чрез битови задачи, разправии около организация, недовършени лични ангажименти или нещо свързано с пътуване, подреждане или обещание, дадено лекомислено преди празниците. Това ще го изнерви, защото Стрелецът не обича почивният му ден да бъде разсичан от досадни задължения, които му миришат на делник.

Само че колкото повече опитва да ги подмине, толкова по-настойчиво ще усеща, че те няма да изчезнат сами и че ако не ги свърши сега, само ще си развали и следващите дни. В крайна сметка ще се наложи да запретне ръкави и да се заеме с неща, които изобщо не е искал да има на главата си в празничен ден. Така Стрелецът също ще се убеди, че понеделник си е понеделник, дори когато идва с великденска усмивка.

Празникът си е празник, ама работата си е работа. И колкото и да ни се иска един почивен понеделник да бъде просто продължение на празничното безвремие, животът винаги намира начин да ни върне към онова, което сме оставили недовършено. За Овен, Лъв, Везни и Стрелец утрешният ден ще бъде точно такова напомняне – че задълженията не изчезват само защото календарът е червен. Понякога дори в най-празничния ден човек пак трябва да стегне мислите си, дома си, отношенията си или обещанията си. И точно затова понеделникът си остава понеделник – със своя характер, със своята тежест и със своето особено умение да подсеща какво не бива да се отлага.