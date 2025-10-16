Утре Овен, Лъв + още 2 зодии ще берат ядове с пълни кошници

Войната в Украйна:

16 октомври 2025, 22:13 часа 0 коментара
Има дни, в които просто не ни върви — каквото и да пипнем, все се обърква. Особено когато това се случи в петък — денят, в който уж трябва да сме спокойни, усмихнати и с мисъл за уикенда. За някои зодии обаче петъчният ден ще се превърне в истинско изпитание на нервите. Те ще берат ядове с пълни кошници и няма да им стигнат сили да ги „разтоварят“ до вечерта. А най-лошото е, че тези ядове може да се проточат и през уикенда. Ето кои са зодиите, на които съдбата готви петъчен маратон от неприятности.

Овен

Овните ще се събудят с амбицията да свършат всичко наведнъж — и точно това ще им изиграе лоша шега. Денят ще ги „удари“ с непредвидени пречки, които ще ги извадят от равновесие още преди обяд. Вместо да почиват след работа, ще прекарат вечерта в опити да поправят грешки, които не са техни.

Колкото повече се стараят да въведат ред, толкова по-голям хаос ще настъпва. В петък ще берат ядове не само от околните, но и от собственото си нетърпение. Съветът на звездите е ясен — по-добре отстъпете крачка назад, отколкото да си блъскате главата в стената.

Лъв

Лъвовете ще се почувстват като крал без корона. В работата им ще има напрежение, а у дома — дразнещи недоразумения. Всеки ще иска нещо от тях, а никой няма да оцени усилията им. До вечерта ще осъзнаят, че са изразходвали цялата си енергия за чужди проблеми.

Ядовете ще се сипят един след друг, но Лъвът трябва да запомни — дори и царете понякога имат нужда да се скрият в пещерата си. Ако запази самообладание и не избухне, ще превърне бурята в лека роса.

Скорпион

Скорпионите ще попаднат в ситуация, в която ще имат чувството, че всички са се наговорили срещу тях. Малки клюки или стари недоразумения ще изплуват на повърхността и ще ги изкарат извън релси. Денят ще е изпълнен с конфликти, които могат да се превърнат в истински драми, ако не запазят самообладание.

Те ще берат ядове не защото не са прави, а защото ще се опитват да наложат мнението си на всяка цена. Най-добре е да си държат езика зад зъбите и да оставят времето да реши кое е истина и кое — измислица. В противен случай петъчните им ядове ще се проточат и през събота.

Козирог

Козирозите ще започнат деня уверено, но скоро ще разберат, че не всичко върви по план. Ще трябва да оправят чужди грешки, да догонват срокове и да балансират между работа и лични ангажименти. Накрая ще осъзнаят, че са дали повече, отколкото имат сили да понесат.

В петък ще берат ядове като зрели ябълки, които падат една след друга. Вечерта ще ги завари изтощени, но и с ясно съзнание, че няма смисъл да гонят съвършенството. Някои неща просто трябва да се пуснат да си вървят.

Петък няма да е лек за тези зодиакални знаци. Всеки от тях ще има своите ядове — едни ще се ядосват на хората, други на съдбата, а трети на самите себе си. Но както се казва, всяка буря минава, дори и петъчната. През уикенда нервите ще се поуспокоят, а пълните кошници с ядове ще се окажат просто поредният житейски урок — че не всяка битка си струва да бъде водена.

Христина Христова
