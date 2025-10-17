Дните на Бусато в ЦСКА са преброени, бразилецът вече мисли за бъдещето (ВИДЕО)

Дните на един от основните футболисти на ЦСКА през последните години Густаво Бусато в клуба изглежда са преброени. Това намекна самият той с емоционален пост в една от социалните мрежи. 34-годишният вратар има договор с „армейците“ до края на настоящия сезон, но се очаква контрактът да бъде прекратен по взаимно съгласие още през зимния трансферен прозорец и бразилецът да си събере багажа.

Густаво Бусато загуби титулярното си място в ЦСКА

Густаво Бусато напоследък загуби титулярното си място за сметка на 21-годишния национал на Беларус Фьодор Лапухов. Поради тази причина шефовете на ЦСКА не виждат смисъл да продължават да разчитат на бразилеца, който скоро ще стане на 35. Самият Бусато явно се е примирил с мисълта, че ще напусне „армейците“. Той публикува видео с най-добрите си изяви с „червения“ екип през този сезон, а под него написа: „Благодарен съм за всеки ден от живота си, за всичко, което съм постигнал досега. И вярвам, че бъдещето ми носи още по-големи постижения!“.

Кариерата на бразилеца при "армейците"

Бусато пристигна в ЦСКА през лятото на 2019 като свободен агент, след като договорът му с нискоразрядния бразилски Итуано изтече. До момента той има на сметката си 203 мача за „червените“ във всички турнири. В тях е допуснал 159 попадения, а в 98 двубоя е запазил мрежата си „суха“. Именно бразилецът е чужденеца с най-много мачове за ЦСКА в историята на българския гранд. С „армейците“ Бусато спечели Купата на страната през сезон 2020/21.

