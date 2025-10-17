Божанов: Даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза

"Искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза. Напротив, тя се корени в това, че той е завзел твърде много власт в съдебната власт и службите", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с провала на днешното заседание на парламента. Според "Да, България" властта се е скрила на тъмно и разпределя порции. Тази ситуация им напомня на зимата, когато се съставяше правителството на Росен Желязков.

"От време на време излиза Пеевски обявява с кого си говори, на кого нарежда, но това не е сериозен политически процес", смята още Божанов.

От своя страна другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев смята, че политическата криза може да бъде решена, ако Борисов се еманципира от Пеевски.

Срещите на ГЕРБ с избиратели

Божанов коментира и срещите на ГЕРБ по страната тази седмица.

"Хубаво е човек да се среща с избиратели, но освен, че още никой не ги е изял, те се срещат със собствените си кандидат-депутати и с областните администрации, които са назначили. Граждани едва ли са отишли при тях", добави Божанов.

Охраната на Пеевски

Мирчев повдигна отново въпроса за охраната на Пеевски в контекста на неговите предложения да падне охраната на президента и премиера.

"Ние считаме, че веднага трябва да се махне охраната на Пеевски", добави Мирчев.