Точно преди уикенда: Лоши условия в планините

17 октомври 2025, 09:38 часа 331 прочитания 0 коментара
Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, на места с мъгла, а температурите са между 0 и 5 градуса. Във високите части все още има снежна покривка.

В планините облачността ще се увеличава и вплътнява, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Следобед в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
