Управляващите продължават бойкота, парламентът блокиран трети ден

Трети пореден ден Народното събрание не успя да започне работа заради липса на кворум. В днешното заседание се регистрираха едва 53-ма депутати при нужни 121, което автоматично доведе до отлагане на пленарната сесия.

Причината остава същата - бойкотът на ГЕРБ, обявен лично от лидера на партията Бойко Борисов. В понеделник той изригна срещу коалиционните си партньори, недоволен от резултата на частичните избори в Пазарджик, където ГЕРБ се класира на шесто място. В гневната си реч Борисов заяви, че партията му повече няма да осигурява кворума в парламента, докато премиерът Росен Желязков не "преформатира" управлението и не наложи контрол върху „министерствата, дадени на концесия".

Блокадата продължава

Днес в залата присъстваха само представители на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП–ДБ), АПС, МЕЧ и двама депутати от БСП. В сряда се бяха регистрирали 61 народни представители, а в четвъртък – 71, но тенденцията отново е надолу.

В пленарната зала отсъстват изцяло ГЕРБ и "ДПС – Ново начало", което парализира работата на парламента. В същото време "Възраждане" първоначално влизаха, но отказваха да се регистрират, а днес дори не се появиха.

Любопитен обрат настъпи и около партия "Величие" – след като лидерът ѝ Ивелин Михайлов се разграничи от осем депутати, които се регистрираха против неговата позиция, днес нито един от тях не се яви.

Така парламентът остава в пълен институционален блокаж – трети ден без заседания, без приети решения и без изгледи за промяна. Следващият опит за регистрация е насрочен за понеделник, но при сегашната конфигурация няма признаци, че бойкотът на Борисов ще приключи скоро.