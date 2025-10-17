Пеевски: Избори няма да има (ВИДЕО)

Избори няма да има. Това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен, да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя. Това каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента във връзка с провала на заседанието на парламента и във връзка с преговорите за преформатиране на правителството. Припомняме, че идеята за промени в кабинета дойде от ГЕРБ, като те поискаха "ДПС - Ново начало" да се включи в коалицията официално.

Как се стигна до тук?

Припомняме, че след напускането на АПС на Ахмед Доган - "ДПС - Ново начало" подкрепи няколко пъти кабинета във вотовете на недоверие срещу него. Пеевски няма и участие в правителството, въпреки че многократно е казвал, че си говори с министрите и премиера.

Според Борисов е нужно и той да поеме отговорност, тъй като ГЕРБ търпи само негативите от това управление. Борисов заплаши и изпълни заканата си да не крепи повече кворума в парламента.

Изводите за ситуацията той си е направил след изборите в Пазарджик, където ГЕРБ остана шеста политическа сила, а първа беше "Ново начало" на Пеевски, което Борисов определи като "червена лампа за ГЕРБ".

Стана ясно, че до понеделник ГЕРБ ще трябва да решат какво ще правят. БСП вече излязоха с позиция, че са готови за преговори, като обясниха, че са за стабилност и че оставките на всички техни участници в управлението са на дневен ред. ОЩЕ: Управляващите продължават бойкота, парламентът блокиран трети ден