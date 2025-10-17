Войната в Украйна:

Вучич поздрави Орбан за срещата Тръмп - Путин в Будапеща

17 октомври 2025, 09:25 часа 215 прочитания 0 коментара
Вучич поздрави Орбан за срещата Тръмп - Путин в Будапеща

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави по телефона унгарския премиер Виктор Орбан за организирането в Будапеща на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за прекратяването на войната в Украйна.

„Пожелах му много успехи и изразих увереността си в безупречната организация на това историческо събитие“, написа снощи Вучич в официалния си профил в Инстаграм.

Той добави, че е разговарял с Орбан и за развитието на двустранните отношения, както и че са се договорили да се срещнат през следващите седем дни. 

Още: Заслужава ли Тръмп нобелова награда за мир и сложил ли е край на седем войни: Анализ

Тръмп съобщи вчера, че ще се срещне с Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят отново прекратяването на войната в Украйна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: От любовта до омразата има една крачка: Заплаши ли Тръмп Путин като отхвърлен любовник?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Виктор Орбан Александър Вучич среща Тръмп Путин информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес