Вучич поздрави Орбан за срещата Тръмп - Путин в Будапеща

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави по телефона унгарския премиер Виктор Орбан за организирането в Будапеща на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за прекратяването на войната в Украйна.

„Пожелах му много успехи и изразих увереността си в безупречната организация на това историческо събитие“, написа снощи Вучич в официалния си профил в Инстаграм.

Той добави, че е разговарял с Орбан и за развитието на двустранните отношения, както и че са се договорили да се срещнат през следващите седем дни.

Тръмп съобщи вчера, че ще се срещне с Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят отново прекратяването на войната в Украйна.

