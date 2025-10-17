Бебешката й пудра причинява рак: Хиляди съдят Johnson & Johnson

Близо 3000 британци са завели дело срещу Johnson and Johnson. Компанията, която произвежда популярната бебешка пудра, е обвинена в причиняване на рак поради талк, замърсен с азбест. Ищците твърдят, че са развили рак на яйчниците или мезотелиом - вид рак, който се развива в лигавицата, която покрива външната повърхност на някои от органите на тялото, след употреба на козметичните продукти на фирмата. Първоначалната стойност на иска е 1 милиард паунда, съобщи KP Law, която е завела делото от името на лицата. Това е първият групов иск срещу компанията във Великобритания.

Nearly 3,000 Britons have filed a lawsuit against Johnson & Johnson



Popular Baby Powder is accused of causing cancer due to talc contaminated with asbestos



The plaintiffs claim they developed ovarian cancer or mesothelioma after using Johnson’s cosmetic products.



Адвокатите твърдят, че макар компанията да е заменила талк с царевично нишесте през 2023 г., тя никога не е разкривала рисковете за здравето.

Продуктът е изтеглен от пазарите в САЩ и Канада през 2020 г., но е останал в продажба във Великобритания и по света до 2023 г.

Исковете във Великобритания са подобни на други, отправени в Съединените щати, където компанията е изправена пред обвинения от десетки хиляди хора. Миналата седмица съдебните заседатели в Лос Анджелис осъдиха Johnson and Johnson да плати 966 милиона долара на семейството на жена от Калифорния, починала от рядък и агресивен рак.

Johnson and Johnson отрича всички обвинения, въпреки че чуждестранни медии съобщават от 2014 г., че компанията е била изправена пред подобни твърдения от пациенти с рак.