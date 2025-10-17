Украйна не дава на Русия да заспи: Удар след удар с дронове, вече почти 60 за 2 месеца (ВИДЕО)

Поредна шумна нощ стана факт в Русия, в рамките на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. В няколко руски области се появиха украински дронове, съответно имаше атаки.

Още снощи, в област Самара, пожар избухна във важна ел. подстанция. Става въпрос за подстанцията "Кинел-Черкаси". Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев закри официалния си канал в Телеграм още на 10 септември:

In Russia’s Samara region, the "Kinel-Cherkassy" substation has been hit. No official details yet, but the facility is a key node in the regional power grid. pic.twitter.com/JTspOUvO95 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2025

В руския курортен град Сочи също беше взривоопасно – кметът на града Андрей Прошунин обобщи, че е имало атака с дронове и призова никой да не излиза навън, особено ако се намира в близост до морето. Градоначалникът уточни в официалния си канал в Телеграм, че не става въпрос само за дронове, а и за ракетна атака – към 6:30 часа сутринта той обяви край на въздушната опасност.

В Ростовска област, град Гуково, руската ПВО се задейства – има видеокадри, на които ясно се чува характерния шум на дронове. Признание за атака направи в официалния си канал в Телеграм губернаторът на областта Юрий Слюсар – той посочи, че общо 5 общини са били под атака, включително Новошахтинск, където има голяма руска рафинерия, и Милерово, където има руско военно летище и авиобаза. Слюсар казва, че нямало пострадали и съобщава за щети по частен имот в село Киселово.

В окупирания от руснаците украински град Донецк също имаше експлозии – вероятно е поразен пореден руски склад с оръжия, поне така изглежда от появили се в Телеграм видеокадри:

Руското военно министерство съобщи, че между 20:00 чаа и 23:00 часа на 16 октомври са свалени 23 дрона, като 11 са били свалени над Курска област, по 5 – над Воронежка и Брянска област и 2 над Крим. А от 23:00 часа на 16 октомври до 7:00 часа на 17 октомври са свалени още 61 дрона – 32 над Крим, 13 над Ростовска област, 6 над акваторията на Черно море, 5 над Брянска област, по 2 над Тулска област и Московския регион и 1 над Курска област.

От август, 2025 година насам, Украйна е нанесла най-малко 58 удара с дронове по руски рафинерии и петролни депа, обобщава Reuters. 29 са по руски петролни рафинерии, намиращи се в европейската част на Русия. Три рафинерии – Сизранската, Саратовската и Афипската – бяха ударени поне по 3 пъти всяка за последните 2 месеца. До средата на август, атаките са извадили от строя около 17% от капацитета за рафиниране на петрол на Русия. До края на август – 21% или 1,4 млн. барела дневно. Цената на бензина скочи с поне 10% - и това е само за 1 месец. Очаква се в края на годината приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет да се свият с 25%, а тези приходи формират половината и дори повече от целия руски държавен бюджет. Операциите обикновено включват между 20 и 30 дрона, заредени с експлозиви, като понякога предварително се изпраща по-малък брой примамки, за да се изтощи руската противовъздушна отбрана.

