Утре Овен, Стрелец + още 2 зодии ще се оплетат като пате в кълчища

Има дни, в които всичко върви гладко… и има дни, в които се чудиш дали не си станал с главата надолу. Утре за някои зодии денят ще бъде като сериал с много сезони – само че с поредица от лоши епизоди наведнъж. Те ще се оплетат като пате в кълчища и ще им трябва малко помощ, за да се измъкнат. Добрата новина? Дори в такива моменти има кой да подаде ръка. Лошата – първо трябва да си признаят, че сами трудно ще се справят.

Овен

Утре Овните ще се втурнат в задачите с ентусиазъм на състезателен кон, но по пътя ще се препънат още в първия камък. Ще се окажат с толкова много започнати неща, че няма да знаят откъде да започнат да ги оправят.

Ще приличат на готвач, който е готви на 5 ястия едновременно и всички са на път да прегорят. Вместо да се инатят, по-добре да извикат помощ – някой да разбърка супата, докато те гасят останалите пожари. Иначе денят им ще се превърне в истински ужас.

Рак

Раците ще тръгнат с намерението да угодят на всички, но бързо ще разберат, че са се хванали на хорото с грешната музика. Ще се опитват да оправят чужди проблеми, а техните ще чакат търпеливо да станат още по-големи.

Ще се чувстват като сервитьор, който обслужва няколко клиента и всичките му викат едновременно. Решението – да оставят подносите и да обслужват клиентите по ред на номерата. Иначе просто няма как да стане и само ще оплескат нещата.

Скорпион

Скорпионите ще решат да тръгнат по нов път, но без карта, без компас и без GPS. Уж ще изглежда лесно, а после ще се чудят как са попаднали в задънена улица с табела „Няма изход“.

По-добре да питат някой, който вече е минавал оттам – гордостта няма да ги нахрани. Ако си отворят очите да поискат помощ, ще излязат бързо от кашата. И ще разберат, че понякога да си мълчиш и да слушаш другите е най-добрата тактика.

Стрелец

Стрелците ще започнат деня с голям замах – планове, идеи, задачи. Само че дребни грешчици ще се трупат като прашинки и накрая ще стане цял пясъчен буреносен облак. Те по природа са оптимисти, но утре ще им се наложи да свалят розовите очила и да погледнат реалността.

Ще се спасят само ако извикат своя „екип за бързо реагиране“ – приятели, колеги или семейство. И ще видят, че заедно проблемите се решават с два пъти по-малко нерви.

Утре тези зодии ще усетят, че няма нищо срамно в това да поискаш помощ. Когато се оплетеш като пате в кълчища, най-доброто, което можеш да направиш, е някой да ти помогне да се разплетеш. Защото, както казва народът – „сговорна дружина, планина повдига".