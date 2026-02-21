Утре Рак, Козирог + още 2 зодии ще се въртят като ощипана мома

Изразът „върти се като ощипана мома“ се използва, когато някой е силно засегнат, смутен или раздразнен, но се опитва да прикрие емоциите си, като се държи уж равнодушно. В народните представи ощипаната мома хем се сърди, хем не иска да покаже, че е засегната, и затова се върти, суети и променя поведението си. Това е онзи момент, в който всички виждат, че нещо не е наред, макар човекът да твърди точно обратното.

Утрешният ден ще постави някои зодии именно в такава ситуация – те ще се почувстват наранени или обидени, но ще се опитват да запазят достойнство. И макар че ще им личи отдалеч, те ще настояват, че всичко е наред. Все пак не бива да забравят, че е Сирни Заговезни – денят, в който се иска и дава прошка. Това е възможност да се извисим над дребните обиди и да освободим сърцето си от излишните тежести.

Рак

Ракът ще приеме твърде лично една забележка или недоразумение, защото по природа е чувствителен и трудно отделя думите от емоциите. Той ще се опита да се държи спокойно, но вътрешно ще преживява случилото се отново и отново. Ще се върти като ощипана мома, защото ще иска хем да покаже, че не му пука, хем да даде знак, че е наранен.

Близките му ще забележат промяната в настроението, дори да не кажат нищо. Това ще го накара още повече да се затвори. Денят обаче му дава шанс да си припомни смисъла на прошката. Ако направи първата крачка и поговори открито, ще усети облекчение. Ракът ще разбере, че прошката не е слабост, а сила.

Дева

Девата ще се почувства засегната от нечия критика, особено ако тя поставя под съмнение усилията ѝ. Макар че обикновено приема забележките рационално, този път ще усети бодеж в самочувствието си. Тя ще се опитва да изглежда хладнокръвна и аналитична, но движенията и думите ѝ ще издават раздразнение. Ще се върти като ощипана мома, защото няма да ѝ е приятно да признае, че е наранена.

Вътрешният ѝ глас ще ѝ напомни, че не всяка дума трябва да се приема като присъда. Денят на прошката ще я накара да размисли дали си струва да задържа огорчението. Ако избере да прости, ще усети как напрежението постепенно се стопява. Девата ще разбере, че понякога най-правилното решение е да оставиш егото настрана.

Стрелец

Стрелецът ще бъде засегнат от неочаквана реакция на човек, от когото не е очаквал укор или неодобрение. Той ще се опита да омаловажи случилото се, като се пошегува или смени темата, но вътрешно ще чувства парене. Ще се върти като ощипана мома, защото няма да му е приятно да признае, че думите са го докоснали. Околните ще забележат необичайната му раздразнителност, макар той да твърди, че всичко е наред.

Този ден ще го изправи пред избора дали да продължи да се сърди или да потърси разбирателство. Сирни Заговезни му дават повод да загърби дребната обида. Ако се извини или прости, ще почувства лекота. Стрелецът ще разбере, че понякога прошката е по-голяма победа от правотата.

Козирог

Козирогът ще се почувства засегнат, ако някой постави под съмнение авторитета или усилията му. Той рядко показва емоции, но този път раздразнението му ще личи в кратките и отсечени отговори. Ще се върти като ощипана мома, защото ще се стреми да прикрие нараненото си достойнство. Околните ще усетят, че зад строгото му поведение стои обида.

Макар да му е трудно, той ще трябва да приеме, че не всички виждат света през неговата призма. Денят на прошката ще го подтикне да преосмисли реакцията си. Ако направи крачка към помирение, ще спечели повече, отколкото ако остане в гордото мълчание. Козирогът ще разбере, че прошката не подкопава авторитета, а на практика го укрепва.

Утрешният ден ще накара Рак, Дева, Стрелец и Козирог да се въртят като ощипани моми, защото ще се почувстват засегнати, макар да се опитват да го прикрият. Това обаче е и денят на Сирни Заговезни – време за прошка и освобождаване от обидите. Такива моменти ни дават възможност да се извисим над дребните тревоги и да покажем великодушие. Когато простим, ние не оправдаваме чуждата грешка, а освобождаваме себе си. Именно в това се крие истинската сила на празника.