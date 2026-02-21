Лайфстайл:

Прогноза за времето - 22 февруари 2026 г. (неделя)

21 февруари 2026, 20:45 часа
Прогноза за времето - 22 февруари 2026 г. (неделя)

През нощта преди Сирни Заговезни валежите от сняг ще продължат, в крайните югоизточни райони ще са от дъжд, но и там ще преминат в сняг. От югозапад ще спират и неделя до обяд навсякъде ще спрат, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачността от запад ще се разкъсва и намалява. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от северозапад. Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, максималните - между 2° и 7°, по-ниски в североизточните райони. В София минималната температура ще бъде около минус 3°, максималната – около 5°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
