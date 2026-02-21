Вече има сделка: Бизнесмен до Тръмп, свързван с България, тайно е възобновил американското завръщане в Русия

След началото на руската инвазия в Украйна САЩ и голяма част от Запада практически прекъснаха икономическите си връзки с Москва. Но откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом преди повече от година, той мечтае за „огромни възможности“ за сключване на споразумения с Руската федерация, ако войната приключи. Сега The New York Times съобщава, че инвеститор от Тексас, свързан със семейството на Тръмп, в момента проучва възможности за сключване на сделки с руски компании, въпреки че сраженията в Украйна продължават.

Джентри Бийч на фокус

Инвеститорът Джентри Бийч обяви, че миналата есен „тихо“ е подписал споразумение с „Новатек“ - една от най-големите енергийни компании в Русия - за разработване на природен газ в Аляска. Проектът е в начален етап и ще използва мобилна инсталация за втечнен природен газ, която вече е в процес на строителство в завода на „Новатек“ в руския регион Мурманск.

Бийч е приятел от колежа на първородния син на Тръмп - Доналд Тръмп-младши, и името му бе свързано с България в материала на The Wall Street Journal от есента на миналата година, в който се говореше за евентуална сделка за продажбата на "Турски поток" срещу сваляне на санкции по "Магнитски", зад която уж стоял Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ категорично отрече твърденията в публикацията, според която той е предложил сделка на Доналд Тръмп-младши по време на среща в София: Предлагал ли е Бойко Борисов на САЩ продажбата на Турски поток срещу сваляне на санкции по Магнитски?

Проектът на Джентри Бийч в Русия ще бъде подобен на подхода, разработен от „Новатек“ за транспортиране на газ от отдалечената арктическа част на Русия - превръщането му във втечнен природен газ в събирателен завод и транспортирането му с ледоразбивач.

Споразумението показва как Тръмп започва да връща Русия в западния икономически мейнстрийм, въпреки че Владимир Путин не показва признаци да спре инвазията си в Украйна, а санкциите на Вашингтон срещу Москва остават в сила: Тръмп удължи с година санкциите срещу Русия, наложени заради нахлуването в Украйна.

Ще възобнови ли САЩ бизнес отношенията си с Русия?

Много американски компании се опитаха да се оттеглят от бизнес отношенията си с Русия след нахлуването в Украйна през 2022 г., като се сблъскаха с засилени западни санкции и политически натиск. При Тръмп този натиск отслабна. Споразумението на Бийч може да се окаже важен момент, особено като се има предвид, че мирните преговори за Украйна се проточват, пише NYT.

Голяма част от американския корпоративен свят, който някога разглеждаше Русия като горещ нововъзникващ пазар с растяща средна класа, остава скептичен относно завръщането в страната поради политическата несигурност и ограничения потенциал за печалба.

Въпреки това интересът към по-тясно сътрудничество с Русия остава висок сред компаниите, занимаващи се с медицинска техника, фармацевтични продукти и потребителски стоки.

Тръмп, въпреки че периодично изразяваше разочарование от Путин, често повтаряше темите на Кремъл – както по отношение на икономическите обещания на Русия, така и по отношение на идеята, че украинският президент Володимир Зеленски пречи на мира.

Сделката на Бийч може да е първият известен случай, в който американски инвеститор формализира нов бизнес проект с голяма руска компания, откакто Кремъл започна да предлага възможности за сключване на споразумения на администрацията на Тръмп преди година.

Икономическият пратеник на Путин Кирил Дмитриев предложи на американския си колега Стив Уиткоф редица потенциални сделки, включително съвместни продажби на газ за Европа и строителство на подводен тунел от Русия до Аляска.

Въпреки това бившият главен изпълнителен директор на Ernst & Young Пол Остлинг, който е бил член на управителните съвети на руски корпорации преди пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва, че рисковете в Русия са толкова високи, че само хора със силни политически връзки имат шанс да навлязат успешно на пазара.

