Смрад в продължение на дни: Ето какво откриха в сграда в сръбската столица

Тяло в напреднал стадий на разлагане е открито в апартамент в белградската община Врачар. Откритието станало, след като съседи решили да нахлуят в апартамента. Те били обезпокоени от непоносима миризма, която се разнасяла из сградата от дни, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на Blic.rs. След като разбили вратата на апартамента, от който се разнасяла смрадта, вътре открили разлагащо се тяло.

За убийство ли става въпрос?

В момента няма официална информация за самоличността на починалия. Обстоятелствата и причината за смъртта също все още не са известни.

Няма информация дали става въпрос за убийство, инцидент или естествена смърт.

Последните случаи с трупове в Белград

Припомняме, че през март беше намерено разлагащо се човешко тяло без ръце е намерено в белградския квартал „Гроцка“, като главата също е била откъсната и оставена до тялото. Новината съобщават сръбската медия „Телеграф“. Ставаше въпрос за труп на мъж, който бил открит от минувачи, които се обадили веднага в полицията. Тялото е изпратено за аутопсия, след която ще се знае повече за загиналия.

Дни преди това на левия бряг на река Сава в Нови Белград (градска община в Белград) е намерено тяло на момиченце между 7 и 8 години. ОЩЕ: Разложено тяло без ръце и труп на момиченце, вързано за сал в Белград