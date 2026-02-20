Йотова подписа указ за освобождаване на вицепремиера Стоил Цицелков (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Стоил Цицелков от длъжността служебен заместник министър-председател на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията, съобщиха от прессекретариата на държавния глава на 20 февруари. Часове по-рано Цицелков, който бе определен за вицепремиер за честни избори в служебното правителство на Андрей Гюров, сам хвърли оставка. "От 2 дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична, аз съм удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета "Гюров" и неговата основна мисия - стабилизиране на обстановката в страната и честни избори", каза той на брифинг в Министерски съвет.

Цицелков имаше предвид обвиненията срещу него, че е бил арестуван за употреба на марихуана и - втори път - за шофиране под влияние на алкохол (1,2 промила). Само часове преди оставката той написа, че свидетелството му за съдимост е "чисто", отхвърляйки обвиненията.

Още: Първи удар за кабинета "Гюров": Вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков подаде оставка

Рязък обрат

Снимка: БГНЕС

По-късно обаче Цицелков, който беше част от Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) и следеше изкъсо за честността на вота през последните години, обяви: "Разговарях с премиера Гюров, не беше лесен разговорът. В такава ситуация няма лесни решения. Получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилния начин да защитим каузата на честните избори. Изглежда, че в този момент моята личност носи по-скоро негативи. Затова ще депозирам моята оставка пред премиера и президента.

Стоил Цицелков обясни, че това е атака от кръгове, които знаят, че изборите ще бъдат проведени по правилата. "За тях това няма значение. Това е последен бой за запазване на влияние на хора, които най-вероятно няма да влязат в следващия парламент", заяви още той и добави, че няма да позволи този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета "Гюров".

Министър-председателят впоследствие прие оставката на Стоил Цицелков.

Още: "Цицелков падна, ред е на Янкулов": ИТН се закани срещу служебния кабинет