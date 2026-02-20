Андрей Гюров се срещна със студенти от протестите, сред тях се открои син на кандидат-кмет от ПП-ДБ-СС (СНИМКИ)

Новият служебен премиер Андрей Гюров се срещна със студенти, участвали в декемврийските антиправителствени протести, довели в крайна сметка до оставката на кабинета на Росен Желязков. От Министерски съвет съобщиха, че заедно са обсъдили "спазване на закона и спазване на обществения договор, така че да бъде чут гласът на хората и техните очаквания" - като основен приоритет. На преден план изпъкна Андрей Димитров от гражданско сдружение „Ред“, който акцентира върху необходимостта да се проведат честни избори и върху ролята на МВР за целта.

Димитров изтъкна също "критичното състояние", в което според него се намира сферата на младежта и спорта. "Проблемите са много, а съмненията за корупция са навсякъде в обществото, усещането за справедливостта в България е сведено до критични нива", заяви той. По думите му - настоящият диалог със служебния кабинет е първа стъпка към връщане на доверието в институциите.

Снимка: Министерски съвет

Андрей Димитров е син на кандидат за районен кмет от ПП-ДБ-СС

Всъщност Андрей Димитров е син на Румен Димитров - издигнатия от "Демократична България" кандидат за кмет на столичния район "Надежда" на местните избори през есента на 2023 г. В надпреварата за поста той представляваше коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България - Спаси София". Димитров обаче не успя да спечели (районен кмет е инж. Димитър Димов), след което бе назначен за директор на Централни софийски гробища.

На снимки във Facebook Андрей и Румен Димитрови могат да бъдат видени заедно, като младият активист има фотография и със столичния градоначалник Васил Терзиев.

От последните публикации в профила на Андрей Димитров в социалната мрежа се вижда, че той коментира активно процесите в съдебната система и наболели обществени проблеми като смъртните случаи при ПТП, лошото състояние на пътища и подлези в София, критикува и промените в Изборния кодекс, ограничаващи броя секции до 20 в държави извън ЕС (президентът Илияна Йотова наложи вето).

Според пиара на ГЕРБ Никола Николов председателят на сдружение "Ред" не е "нито гражданско общество, нито GenZ", а е "чист партиен активист на ПП-ДБ-СС и участва в техните предизборни кампании". Николов добавя и снимки:

Какво още си казаха младежите и Гюров?

"Гледаме в една посока и се надявам диалогът да продължи", посочи след разговора със студентите министър-председателят Андрей Гюров. Той отбеляза, че неслучайно една от първите му срещи като премиер е именно с младите хора, които "проявиха гражданска активност и посочиха нещата, с които не са съгласни". Те имат надежда и много високи очаквания, изтъкна служебният премиер.

"Най-накрая дойде моментът властта да чуе искането на гражданите, да протегне ръка и оттук нататък да вървим заедно", посочи Александър Танев от Обединение „Студенти против мафията“. Той акцентира върху кризата в съдебната власт и също отбеляза необходимостта да бъдат организирани честни и прозрачни избори.

Василена Димитрова от ИК „Бъдеще в България“ заяви, че е представител на младите лекари, които протестираха дълго време миналата година. "В нашите протести ние не срещахме диалога, от който имахме нужда. Имаме ясни предложения и промени, които могат да се случат в рамките на служебното правителство и които да дадат знак на медицинските специалисти, че има смисъл да останат в България и техният избор е правилният", каза тя, цитирана от пресцентъра на Министерски съвет.

Снимка: Министерски съвет

"Днешната среща даде възможност да обсъдим как да намалим дистанцията между гражданите и институциите с цел повишаване на гражданската активност", заяви Ивайло Маджаров от сдружение „Активни политики“. По думите му - предстоящите избори могат да са най-важните за България и затова е важно да има висока избирателна активност.